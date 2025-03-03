В частности, потому что это эта встреча выглядела как целенаправленная атака на украинского лидера. Это 24 Каналу отметил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков.

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"Сложно говорить о том, что это были какие-то переговоры. Это выглядело как целенаправленная атака на Зеленского с целью спровоцировать, дискредитировать, заставить его подписывать соглашения, на которые Украина и общество не готовы", – сказал он.

Не за что извиняться

Артем Бронжуков подчеркнул, что, по опросам CNN, примерно только 4% аудитории считает, что конфликт спровоцировал Зеленский, 50% думают, что Трамп, до 44% – американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Поэтому Украине не за что извиняться у администрации президента США.

Поэтому я не думаю, что есть за что извиняться. Вэнс упрекал Зеленского, что украинцы недостаточно благодарны. Но все понимают, что это неправда. Зеленский постоянно повторяет и подчеркивает то, что американский народ сделал много для Украины. Именно американский народ имеет такую же позицию,

– отметил он.

По словам заместителя директора аналитического центра "Политика", в частности, много американских журналистов просят прощения у Украины. Они вовсе не требуют, чтобы Зеленский просил прощения у США.