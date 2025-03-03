Так, Бессент заявил, что Зеленский якобы "решил все подорвать". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Бессент набросился на Зеленского

Чиновник отметил, что в понедельник в США был президент Франции Эммануэль Макрон, это была "замечательная встреча". Далее, в четверг, приехал премьер Франции Кир Стармер. Это, по словам Бессента, была "фантастическая встреча". Мол, "все были на борту мирного соглашения".

Все, что нужно было сделать президенту Зеленскому, – это прийти и подписать это экономическое соглашение и снова показать, что между украинским народом и американским народом нет разногласий, а он решил все это "порвать",

– цинично заявил министр финансов США.

Добавил, что пока соглашение о полезных ископаемых не обсуждается.

Интересно, что на вопрос о гарантиях безопасности Бессент ответил, что план заключается в том, чтобы Европейский Союз обеспечивал эту безопасность, а не НАТО.

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Обратите внимание! После спора в Белом доме Владимир Зеленский выразил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых. Однако президент не считает его достаточным для урегулирования войны. Зеленский отметил, что Украина хочет мира, но для начала переговоров должна находиться в сильной позиции.



"США хотели это соглашение, мы не против, но мы хотим понимать, какое место в ней займут гарантии безопасности", – подчеркнул президент.



Глава государства также сказал, что пока не знает, когда будет подписано соглашение. В то же время отметил, сроки подписания зависят от американской стороны.