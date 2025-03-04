Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выразив опасения, что на фоне вероятного приостановления поддержки со стороны США европейские партнеры не смогут обеспечить ВСУ всем, в чем есть потребность.

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Почему диалог завершился скандалом?

Сегодня, как отметил Пристайко, все украинцы обеспокоены. Однако, по его словам, наблюдая за высказываниями в соцсетях, можно в очередной раз сделать вывод, что народ Украины имеет чувство собственного достоинства.

"Думаю, что американские партнеры недооценили волю украинцев к защите и рассчитывали быстренько заставить президента Зеленского подписать соглашение о минеральных ресурсах и делать вид, что это все, что они могут нам предложить", – озвучил Пристайко.

Слова президента Зеленского о том, что он не видит в документе гарантий безопасности для нашего государства, по мнению экс-министра иностранных дел Украины, и вызвали скандал в Белом доме.

С точки зрения дипломата, хотелось, чтобы это обсуждалось за закрытыми дверями, это позволило бы всем сохранить лицо, потом выйти к прессе и озвучить, что есть взаимопонимание, документ подписан и обе стороны будут двигаться дальше,

– отметил Пристайко.

Что Украине и США стоит делать дальше?

Пристайко объяснил, что бывают случаи, когда прессу приглашают до начала разговора, тогда делаются снимки, как члены делегации жмут руки друг другу, но в основном стороны стараются не вести переговоры в присутствии СМИ. Для того и предусмотрен формат закрытых дверей, чтобы можно было дать волю эмоциям и не выносить их на публику.

Дискуссия пошла не в то русло, эмоции захлестнули обе стороны, как следствие – не видим ни соглашения, ни продолжения разговора о гарантиях для Украины,

– подчеркнул Пристайко.

Сейчас, по убеждению бывшего главы МИД Украины, обеим сторонам нужно найти в себе силы перевернуть страницу, перезагрузить диалог и простить друг друга.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что, несмотря на то, что его встреча с лидером США Трампом прошла не так, как планировалось, он и его команда готовы в дальнейшем сотрудничать с американским президентом для достижения мира. Он поблагодарил США за ранее оказанную помощь и отметил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых.

Напомним, что член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Брайан Фицпатрик сообщил, что провел длительную и продуктивную беседу с руководителем ОПУ Андреем Ермаком. Как следствие, по его словам, соглашение о полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки. Ермак подтвердил эту информацию и отметил, что обеим сторонам нужно экономическое партнерство.