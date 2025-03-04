Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News, которое поговорило с представителями Белого дома. Впрочем, большую часть вооружения, выделенного Украине в рамках прошлых пакетов помощи администрации Джо Байдена, уже доставлено в страну.

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Что об этом известно

Издание со ссылкой на заявления американских чиновников, среди всего прочего это касается поставок снарядов. Большинство оружия уже доставлено в Украину, в частности, большинство критически важных боеприпасов и противотанковых систем.

В то же время большую часть того, что оставалось поставить, по их словам, охватывает бронетехника, которая требует больше времени на восстановление. В то же время все ранее анонсированное оборудование должно было быть поставлено до августа 2025 года.

Впрочем, в течение ближайших лет, согласно обнародованной информации, из США все же будет поступать постоянный поток вооружений благодаря контрактам, которые Киев подписал с частными американскими компаниями на поставку нового оружия.

Журналисты отмечают, что большую часть вышеупомянутых контрактов уже оплатили ранее. И хотя администрация Трампа может попытаться сорвать эти поставки, используя чрезвычайные полномочия, но нет никаких признаков того сейчас.