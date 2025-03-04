Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, заметив, что нам критически необходимы прямые инвестиционные договоры, а не просто обещания хороших действий. Только тогда можно надеяться на результат.

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Какой вызов встал перед Европой

Важно, чтобы каждая страна Европейского Союза стала субъектом, могла взять на себя ответственность, тогда не будет ситуаций, когда, например, Виктор Орбан или Робер Фицо препятствуют действовать всей структуре.

Мы должны создать отдельный союз военного направления, который без бюрократии сможет защитить территории, которые будут входить в его состав. То есть, мы должны вернуться к практике, с очень весомым влиянием мощных стран, которые также войдут в эту организацию,

– подчеркнул политический эксперт.

Украина имеет большую армию, огромное влияние в технологическом оборонно-промышленном комплексе. Но есть страны, которые имеют существенные финансовые возможности. Это Германия, Франция, Великобритания. Совместно можно создать очень мощный союз, нужна только политическая воля.

Но ее нет, в основном из-за того, что на эти страны имеют серьезное влияние Соединенные Штаты Америки. Их экономики, спецслужбы тесно связаны. Это огромная проблема для Украины, потому что мы не можем забрать их из этого "материнского лона",

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Надо сделать все, чтобы Европейский Союз поверил в собственные силы и в то, что может самостоятельно защищаться. США очень далеко, поэтому в случае угрозы никто не гарантирует, что американцы сразу придут на помощь. Европа может 10 лет ждать, чтобы Соединенные Штаты гипотетически присоединились к войне.

Поэтому европейским странам стоит готовиться к тому, чтобы защищаться самостоятельно и уметь сохранить жизни миллионов своих граждан.

Напомним, в Белом доме 3 марта сообщили, что военная помощь Украине будет остановлена. Решение о ее предоставлении хотят пересмотреть, чтобы убедиться, что она "не способствует продолжению войны".