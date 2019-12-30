20:28
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарову откачали после корпоратива. Изоляция России
      Вєсті Кремля
      20:13, сегодня
      Вести.UA Кто исполнил желание Зеленского. Творческий Кличко
      Вєсті.UA
      19:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Скандал с Трампом и военной помощью Украине: СМИ выяснили новые детали

      64 Читати новину українською
      Окружения Трампа убеждало его не замораживать помощь Украине, – СМИ / Getty images

      Президента США Дональда Трампа убеждали не задерживать предоставление военной помощи Украине. Решение американского президента вызвало волну шока и стало причиной больших конфликтов.

      Оппозиция решению Трампа о задержке по оказанию помощи Украине была "гораздо сильнее, чем об этом было известно ранее", пишет The New York Times.

      Основное: Задержка военной помощи США для Украины: все, что известно

      В частности, не задерживать помощь Украине американского лидера безуспешно убеждали государственный секретарь США Майк Помпео, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Марк Эспер.

      В конце августа министр обороны Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майку Помпео и Джону Болтону, который занимал в то время должность советника по национальной безопасности, на встрече с президентом в Овальном кабинете, о которой ранее не сообщалось,
      – пишут авторы.

      Американские политики пытались убедить Трампа, что оказание помощи - в интересах США. Поэтому решение президента США вызвало "волну шока" в Белом доме и в Министерстве обороны и вызвало серьезные споры внутри администрации.

      Издание со ссылкой на свои данные отмечает, что ключевую роль в выполнении требований Трампа сыграл исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

      Демократы из Палаты представителей собирались ограничить полномочия Трампа относительно возможности задерживать оказание помощи Украине, а главы трех комитетов палаты объявили 9 сентября о начале расследования.

      Чиновники Белого дома не ожидали каких-то перемен, но внезапно возобновили оказание помощи.

      Помощники из Белого дома поспешили сообщить об этом своим коллегам в Пентагоне и других местах. Замораживание было снято,
      – пишет издание.

      Как отмечает издание, Трамп сообщил одному из сенаторов-республиканцев Робу Портмену, который выступал против задержки помощи, что он в дальнейшем не будет замораживать средства.

      "Я не сомневаюсь относительно того, почему президент разрешил продолжать оказание помощи. Он попался", – цитирует NT председателя Комитета по иностранным делам Палаты Элиот Энгель.

      Скандал возник с приостановлением военной помощи от США?

       

      • В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.
      • Впоследствии Трамп объяснял, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.
      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
      • В Пентагоне заявляли, что не имеют уверенности, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

      Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в области безопасности, включая летальные средства обороны".

      Интересно: Военная помощь США: Загороднюк рассказал, на что ее потратит Украина

      Трамп
      Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала

      Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
      сегодня
      3755
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Деньги Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:05 Фото черной дыры, миссия New Horizon и новая ракета от Маска: космические итоги 2019 года
      Михайло Года 18
      сегодня , 19:32 Что изменится в январе: увеличение минимальной зарплаты, налоги для ФЛП и штрафы для евроблях
      Ірина Юрковська 164
      13 декабря , 20:10 Электрический камин в детской: как обустроить уют для родных
      89
      сегодня , 19:00 Зачем Лукашенко трупы украинцев в Крыму
      Сергій Климовський 543
      сегодня , 18:29 Тимошенко с хот-догом и угрозы Кивы: самые забавные курьезы года в одном видео
      Світлана Попова 1932
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук