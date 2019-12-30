Скандал с Трампом и военной помощью Украине: СМИ выяснили новые детали
Президента США Дональда Трампа убеждали не задерживать предоставление военной помощи Украине. Решение американского президента вызвало волну шока и стало причиной больших конфликтов.
Оппозиция решению Трампа о задержке по оказанию помощи Украине была "гораздо сильнее, чем об этом было известно ранее", пишет The New York Times.
Основное: Задержка военной помощи США для Украины: все, что известно
В частности, не задерживать помощь Украине американского лидера безуспешно убеждали государственный секретарь США Майк Помпео, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Марк Эспер.
В конце августа министр обороны Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майку Помпео и Джону Болтону, который занимал в то время должность советника по национальной безопасности, на встрече с президентом в Овальном кабинете, о которой ранее не сообщалось,
– пишут авторы.
Американские политики пытались убедить Трампа, что оказание помощи - в интересах США. Поэтому решение президента США вызвало "волну шока" в Белом доме и в Министерстве обороны и вызвало серьезные споры внутри администрации.
Издание со ссылкой на свои данные отмечает, что ключевую роль в выполнении требований Трампа сыграл исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.
Демократы из Палаты представителей собирались ограничить полномочия Трампа относительно возможности задерживать оказание помощи Украине, а главы трех комитетов палаты объявили 9 сентября о начале расследования.
Чиновники Белого дома не ожидали каких-то перемен, но внезапно возобновили оказание помощи.
Помощники из Белого дома поспешили сообщить об этом своим коллегам в Пентагоне и других местах. Замораживание было снято,
– пишет издание.
Как отмечает издание, Трамп сообщил одному из сенаторов-республиканцев Робу Портмену, который выступал против задержки помощи, что он в дальнейшем не будет замораживать средства.
"Я не сомневаюсь относительно того, почему президент разрешил продолжать оказание помощи. Он попался", – цитирует NT председателя Комитета по иностранным делам Палаты Элиот Энгель.
Скандал возник с приостановлением военной помощи от США?
- В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.
- Впоследствии Трамп объяснял, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.
- 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
- В Пентагоне заявляли, что не имеют уверенности, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.
Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в области безопасности, включая летальные средства обороны".
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Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала
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