Скандал с Трампом и военной помощью Украине: СМИ выяснили новые детали

Президента США Дональда Трампа убеждали не задерживать предоставление военной помощи Украине. Решение американского президента вызвало волну шока и стало причиной больших конфликтов.

Оппозиция решению Трампа о задержке по оказанию помощи Украине была "гораздо сильнее, чем об этом было известно ранее", пишет The New York Times.

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В частности, не задерживать помощь Украине американского лидера безуспешно убеждали государственный секретарь США Майк Помпео, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Марк Эспер.

В конце августа министр обороны Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майку Помпео и Джону Болтону, который занимал в то время должность советника по национальной безопасности, на встрече с президентом в Овальном кабинете, о которой ранее не сообщалось,

– пишут авторы.

Американские политики пытались убедить Трампа, что оказание помощи - в интересах США. Поэтому решение президента США вызвало "волну шока" в Белом доме и в Министерстве обороны и вызвало серьезные споры внутри администрации.

Издание со ссылкой на свои данные отмечает, что ключевую роль в выполнении требований Трампа сыграл исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Демократы из Палаты представителей собирались ограничить полномочия Трампа относительно возможности задерживать оказание помощи Украине, а главы трех комитетов палаты объявили 9 сентября о начале расследования.

Чиновники Белого дома не ожидали каких-то перемен, но внезапно возобновили оказание помощи.

Помощники из Белого дома поспешили сообщить об этом своим коллегам в Пентагоне и других местах. Замораживание было снято,

– пишет издание.

Как отмечает издание, Трамп сообщил одному из сенаторов-республиканцев Робу Портмену, который выступал против задержки помощи, что он в дальнейшем не будет замораживать средства.

"Я не сомневаюсь относительно того, почему президент разрешил продолжать оказание помощи. Он попался", – цитирует NT председателя Комитета по иностранным делам Палаты Элиот Энгель.

Скандал возник с приостановлением военной помощи от США?

В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.

Впоследствии Трамп объяснял, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.

В Пентагоне заявляли, что не имеют уверенности, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в области безопасности, включая летальные средства обороны".

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Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала