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      Скандал із Трампом та військовою допомогою Україні: ЗМІ з’ясували нові деталі

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      Оточення Трампа переконувало його не заморожувати допомогу Україні, – ЗМІ / Getty images

      Президента США Дональда Трампа переконували не затримувати надання військової допомоги Україні. Рішення американського президента викликало хвилю шоку та стало причиною великих конфліктів.

      Опозиція рішенню Трампа про затримку з надання допомоги Україні була "набагато сильнішою, ніж про це було відомо раніше", пише The New York Times.

      Основне: Затримка військової допомоги США для України: все, що відомо

      Зокрема, не затримувати допомогу Україні американського лідера безуспішно переконували державний секретар США Майк Помпео, колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон та міністр оборони Марк Еспер.

      У кінці серпня міністр оборони Марк Еспер приєднався до держсекретаря Майка Помпео і Джона Болтона, який обіймав у той час посаду радника з національної безпеки, на зустрічі з президентом в Овальному кабінеті, про яку раніше не повідомлялося,
      – пишуть автори.

      Американські політики намагалися переконати Трампа, що надання допомоги - в інтересах США. Тому рішення президента США викликало "хвилю шоку" в Білому домі та в Міністерстві оборони та спричинило серйозні суперечки всередині адміністрації.

      Видання із посиланням на свої дані зазначає, що ключову роль у виконанні вимог Трампа відіграв виконувач обов’язків керівника апарату Білого дому Мік Малвейні.

      Демократи з Палати представників збиралися обмежити повноваження Трампа щодо можливості затримувати надання допомоги Україні, а голови трьох комітетів Палати оголосили 9 вересня про початок розслідування.

      Посадовці Білого дому не очікували якихось змін, але раптово відновили надання допомоги.

      Помічники з Білого дому поспішили повідомити про це своїх колег у Пентагоні та інших місцях. Замороження було знято,
      – пише видання.

      Як зазначає видання, Трамп повідомив одного із сенаторів-республіканців Роба Портмена, який виступав проти затримки допомоги, що він надалі не заморожуватиме кошти.

      "Я не сумніваюся щодо того, чому президент дозволив продовжувати надання допомоги. Він попався", – цитує NT голову Комітету у закордонних справах Палати Еліот Енгель.

      Який скандал виник із призупиненням військової допомоги від США?

      • В кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.
      • Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.
      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.
      • У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік. Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

      Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".

      Цікаво: Військова допомога США: Загороднюк розповів, на що її витратить Україна

      Трамп
      Підтримка України з боку США / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Гроші Дональд Трамп Новини США Новини політики
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