Скандал із Трампом та військовою допомогою Україні: ЗМІ з’ясували нові деталі
Президента США Дональда Трампа переконували не затримувати надання військової допомоги Україні. Рішення американського президента викликало хвилю шоку та стало причиною великих конфліктів.
Опозиція рішенню Трампа про затримку з надання допомоги Україні була "набагато сильнішою, ніж про це було відомо раніше", пише The New York Times.
Основне: Затримка військової допомоги США для України: все, що відомо
Зокрема, не затримувати допомогу Україні американського лідера безуспішно переконували державний секретар США Майк Помпео, колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон та міністр оборони Марк Еспер.
У кінці серпня міністр оборони Марк Еспер приєднався до держсекретаря Майка Помпео і Джона Болтона, який обіймав у той час посаду радника з національної безпеки, на зустрічі з президентом в Овальному кабінеті, про яку раніше не повідомлялося,
– пишуть автори.
Американські політики намагалися переконати Трампа, що надання допомоги - в інтересах США. Тому рішення президента США викликало "хвилю шоку" в Білому домі та в Міністерстві оборони та спричинило серйозні суперечки всередині адміністрації.
Видання із посиланням на свої дані зазначає, що ключову роль у виконанні вимог Трампа відіграв виконувач обов’язків керівника апарату Білого дому Мік Малвейні.
Демократи з Палати представників збиралися обмежити повноваження Трампа щодо можливості затримувати надання допомоги Україні, а голови трьох комітетів Палати оголосили 9 вересня про початок розслідування.
Посадовці Білого дому не очікували якихось змін, але раптово відновили надання допомоги.
Помічники з Білого дому поспішили повідомити про це своїх колег у Пентагоні та інших місцях. Замороження було знято,
– пише видання.
Як зазначає видання, Трамп повідомив одного із сенаторів-республіканців Роба Портмена, який виступав проти затримки допомоги, що він надалі не заморожуватиме кошти.
"Я не сумніваюся щодо того, чому президент дозволив продовжувати надання допомоги. Він попався", – цитує NT голову Комітету у закордонних справах Палати Еліот Енгель.
Який скандал виник із призупиненням військової допомоги від США?
- В кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.
- Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.
- 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.
- У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік. Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.
Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".
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Підтримка України з боку США / Інфографіка 24 каналу