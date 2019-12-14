Скандал на Тернопольщине: иерархи продают церковное имущество

На Тернопольщине священники самовольно продают церковную недвижимость. На продажу пошли памятники архитектуры и даже монастыри, а в церковную казну не попало ни копейки. Сначала вернуть имущество церкви взялись верующие, а потом историей занялись и в Государственном бюро расследований.

Для людей было настоящим шоком узнать, что тернопольские владыки продали бизнесменам замок, монастырь и гидроэлектростанцию на территории национального заповедника Днестровский каньон.

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"Там немного меньше, чем полмиллиона гривен. Ни копейки на счет епархии зачислено не было", – заявила руководитель Фонда памяти митрополита Мефодия Наталья Шевчук.



Тернопольские владыки продали бизнесменам имущество церкви

Церковное имущество иерархи продали по нехитрой схеме. Епархия вступила в общество с ограниченной ответственностью с имуществом, а бизнесмены – с деньгами. После этого церковь быстро вышла из учредителей общества. Уже без замка, монастыря и гидроэлектростанции.



Бывшая собственность епархии

Поступило обращение от одного из церковных фондов, где указывалось о том, что общество "Джуринфортеця" было продано неизвестным лицам и средства, которые должны поступить за эту сделку — почти 400 тысяч гривен – в церковную казну не попали,

— сказал спикер Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

После этого владыку Мстислава, который ставил подписи при отчуждении сооружений, отстранили от руководства епархией. Преемники лишь разводят руками — нет ни замка с монастырем, ни денег.



Замок, который оказался в частных руках

"Я не знаю, ноль. Я пришел в епархию, у нас в кассе был ноль", – упомянул архиепископ Тернопольский и Бучацкий ПЦУ владыка Тихон (Тарас Петранюк).

После сделки церковников владельцем замка с монастырем стала Ольга Кузан.Журналисты 24 канала пришли к зданию, в котором зарегистрировано общество "Джуринфортеця". Но двери дома владелица крепости и монастыря нам так и не открыла.

Тернопольская же епархия, которая потеряла в сделке имущество, признавать себя потерпевшей стороной отказывается. Тем временем, в Государственном бюро расследований в начале декабря зарегистрировали уголовное производство.