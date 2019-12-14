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      Скандал на Тернопільщині: ієрархи продають церковне майно

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      На Тернопільщині священники самовільно продають церковну нерухомість. На продаж пішли пам’ятки архітектури та навіть монастирі, а в церковну казну не потрапило ні копійки. Спочатку повернути майно церкви взялися віряни, а потім історією зайнялись і в Державному бюро розслідувань.

      Для людей було справжнім шоком довідатися, що тернопільські владики продали бізнесменам замок, монастир і гідроелектростанцію на території національного заповідника Дністровський каньйон.

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      "Там трошки менше, ніж півмільйона гривень. Жодної копійки на рахунок єпархії зараховано не було", – заявила керівник Фонду пам'яті митрополита Мефодія Наталія Шевчук.


      Тернопільські владики продали бізнесменам майно церкви

      Церковне майно ієрархи продали за нехитрою схемою. Єпархія вступила в товариство з обмеженою відповідальністю з майном, а бізнесмени – з грошима. Після цього церква швидко вийшла із засновників товариства. Уже без замку, монастиря і гідроелектростанції.


      Колишня власність єпархії

      Надійшло звернення від одного з церквоних фондів, де вказувалось про те, що товариство "Джуринфортеця" було продане невідомим особам і кошти, які мали надійти за цю оборудку — майже 400 тисяч гривень – в церковну казну не потрапили,
      – сказав речник Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.

      Після цього владику Мстислава, який ставив підписи при відчуженні споруд, відсторонили від керівництва єпархією. Наступники лише розводять руками — нема ні замку з монастирем, ні грошей.

      тернопль
      Замок, який опинився у приватних руках

      "Я не знаю, нуль. Я прийшов до єпархії, то у нас в касі був нуль", – згадав архієпископ Тернопільський і Бучацький ПЦУ владика Тихон (Тарас Петранюк).

      Після оборудки церковників власником замку із монастирем стала Ольга Кузан.Журналісти 24 каналу прийшли до будівлі, в якій зареєстровано товариство "Джуринфортеця". Та двері будинку власниця фортеці і монастиря нам так і не відкрила.

      Тернопільська ж єпархія, яка втратила в оборудці майно, визнавати себе потерпілою стороною відмовляється. Тим часом, у Державному бюро розслідувань на початку грудня зареєстрували кримінальне провадження.

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Тернопіль Релігія Новини нерухомості
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