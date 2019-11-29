Скандал на Тернопільщині: священника звинувачують у домашньому насильстві

На Тернопільщині розгорівся сімейний скандал у родині православного отця. Священника звинувачують у пиятиці, залежності від азартних ігор та сімейному терорі.

Дружина навіть звернулась в поліцію і розповіла жахливі подробиці життя родини духівника.

"Він перед дитиною взяв мене за волосся. Почав бити в стіну та виривати на мені волосся. З кімнати я вийти не могла", – згадала дружина священника Мар'яна Коротницька.

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Жінка розповіла, що кілька днів тому її чоловік, отець Володимир, о третій ночі прийшов у спальню і почав її лупцювати. Вона розповіла, що дивом вирвалася з квартири, і роздягнута та боса побігла викликати поліцію.

Мар'яна зняла побої і переїхала з дітьми до своїх батьків. Пригадує, чоловік розпускав руки і раніше. За словами жінки, у всьому винні спиртне та азартні ігри. Через згубні звички священника родина набрала кредитів на 100 тисяч гривень.



Дружина священника Мар'яна

Люди дзвонять за борги, погрожують і людина в стані алкогольного сп’яніння, під впливом всіх цих емоцій, напевно, таке могла зробити,

– прокоментувала Мар'яна Коротницька.

Журналісти телефоном зв’язалися з отцем Володимиром. Священник запевнив, що дружину не бив і посварився, бо Мар'яна програла усі гроші в азартні ігри. І сварку серед ночі почав, аби дружина розповіла, куди поділа гроші.

Я їй сказав, щоб пояснила моїм батькам, куди поділися кошти. Навіщо це все має бути на мені, якщо витратила їх вона. І вона в істериці сказала це моїм батькам, вийшла з дому та викликала поліцію,

– сказав настоятель храму святого Миколая отець Володимир Коротницький

Священник переконує, що він не проти примиритися з дружиною. Тим часом, прихожани церкви, в якій служить отець, кажуть, нічого гріховного за духівником не помічали.



Церква святого Миколая

У Тернопільській єпархії православної церкви України зараз думають, як бути далі з отцем. Усе залежить від результатів слідства.

"Зараз, наскільки нам відомо, має відбутися судовий процес відносно цих фактів. Вже по рішення суду будемо далі розглядати цю справу. Звичайно, що на самоплин не пустимо та не залишимо. Єпархія контролює це питання", – запевнив протоієрей, секретар єпархіальної ради Тернопільської єпархії ПЦУ отець Олег Гах.

Тим часом, дружина священника вже подала заяву на розлучення. Адже боїться, що попри усі завіряння чоловіка, бійки у сім'ї повторяться.

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