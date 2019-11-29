11:21
29 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:38, 28 листопада
      Вєсті.UA
      19:03, 28 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Скандал на Тернопільщині: священника звинувачують у домашньому насильстві

      16

      На Тернопільщині розгорівся сімейний скандал у родині православного отця. Священника звинувачують у пиятиці, залежності від азартних ігор та сімейному терорі.

      Дружина навіть звернулась в поліцію і розповіла жахливі подробиці життя родини духівника.

      "Він перед дитиною взяв мене за волосся. Почав бити в стіну та виривати на мені волосся. З кімнати я вийти не могла", – згадала дружина священника Мар'яна Коротницька.

      Читайте також: У Києві вперше винесли вирок за домашнє насильство

      Жінка розповіла, що кілька днів тому її чоловік, отець Володимир, о третій ночі прийшов у спальню і почав її лупцювати. Вона розповіла, що дивом вирвалася з квартири, і роздягнута та боса побігла викликати поліцію.

      Мар'яна зняла побої і переїхала з дітьми до своїх батьків. Пригадує, чоловік розпускав руки і раніше. За словами жінки, у всьому винні спиртне та азартні ігри. Через згубні звички священника родина набрала кредитів на 100 тисяч гривень.

      священник насильство
      Дружина священника Мар'яна

      Люди дзвонять за борги, погрожують і людина в стані алкогольного сп’яніння, під впливом всіх цих емоцій, напевно, таке могла зробити,
      – прокоментувала Мар'яна Коротницька.

      Журналісти телефоном зв’язалися з отцем Володимиром. Священник запевнив, що дружину не бив і посварився, бо Мар'яна програла усі гроші в азартні ігри. І сварку серед ночі почав, аби дружина розповіла, куди поділа гроші.

      Я їй сказав, щоб пояснила моїм батькам, куди поділися кошти. Навіщо це все має бути на мені, якщо витратила їх вона. І вона в істериці сказала це моїм батькам, вийшла з дому та викликала поліцію,
      – сказав настоятель храму святого Миколая отець Володимир Коротницький

      Священник переконує, що він не проти примиритися з дружиною. Тим часом, прихожани церкви, в якій служить отець, кажуть, нічого гріховного за духівником не помічали.

      тернопіль
      Церква святого Миколая

      У Тернопільській єпархії православної церкви України зараз думають, як бути далі з отцем. Усе залежить від результатів слідства.

      "Зараз, наскільки нам відомо, має відбутися судовий процес відносно цих фактів. Вже по рішення суду будемо далі розглядати цю справу. Звичайно, що на самоплин не пустимо та не залишимо. Єпархія контролює це питання", – запевнив протоієрей, секретар єпархіальної ради Тернопільської єпархії ПЦУ отець Олег Гах.

      Тим часом, дружина священника вже подала заяву на розлучення. Адже боїться, що попри усі завіряння чоловіка, бійки у сім'ї повторяться.

      У квітні в Україні вперше притягнули до кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Детальніше про справу – читайте тут

      насильство побиття

      Садовий розповів, чому його політично переслідують
      сьогодні
      6919
      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Тернопіль Релігія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:30 Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році
      Ірина Поліщук 16920
      сьогодні , 10:00 Инфантильное общество, или Почему не надо полагаться на мнение большинства
      Павло Казарін 578
      27 листопада , 19:50 Бюджетна 3Д модель електрокаміну: огляд новинки 2020 року
      565
      сьогодні , 08:40 Путін жорстко грав проти Макрона, але француз все вибачив, – Süddeutsche Zeitung
      Світові Медіа 1114
      сьогодні , 08:05 Піар заради "лайків"? Все, що варто знати про справу щодо погроз Зеленському
      Інна Жолобович 3840
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук