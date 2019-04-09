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      Домашнього тирана вперше притягнули до відповідальності в Україні

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      Домашнього тирана вперше притягнули до відповідальності в Україні
      Домашнього тирана вперше притягнули до відповідальності в Україні / Фото з відкритих джерел

      На Миколаївщині 57-річного чоловіка арештували на місяць за систематичне домашнє насильство над своєю матір'ю. Це перший вирок в Україні за цією кримінальною статтею.

      Мешканця міста Вознесенська визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України "Домашнє насильство", повідомили у поліції.

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      Впродовж багатьох років чоловік "вчиняв протиправні дії" щодо своєї 80-річної матері. Поліція щоразу складала на тирана адмінматеріали. Вже у лютому правоохоронці зафіксували нанесення жінці легких тілесних ушкоджень.

      Усі ці випадки кваліфікували як системне домашнє насильство. Все ж у підсумку суд врахував "щире каяття чоловіка і активне сприяння слідству" та засудив його до одного місяця арешту.

      У 2018 році на домашнє насильство поліції поскаржились 89,5 тисячі жінок. В Україні за 2018 рік зареєстрували 1 тисячу 586 кримінальних правопорушень, пов'язаних із насильством в сім'ї.

      Крім того, задля "формування неагресивної психологічної моделі поведінки" до чоловіка застосують обмежувальний захід у вигляді "направлення для проходження програми для кривдників".

      Що передбачає програма для кривдників? У цілому, така програма може тривати від трьох місяців до одного року. Вона передбачає щотижневе проведення з кривдниками індивідуальних та групових занять. Умисне ухилення від занять тягне за собою кримінальну відповідальність

      У поліції додали, що загалом з моменту появи статті КК про домашнє насильство на Миколаївщині відкрили 4 провадження.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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