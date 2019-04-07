У США чоловік знущався з кулаками над українкою, а потім її вбив, – ЗМІ

У США у штаті Вісконсин в одному з будинків знайшли мертвою українку 23-річну Тетяну Гужву. Поліція підозрює у вбивстві жінки її чоловіка – 31-річного Фуада Пашаєва. Правоохоронці його вже затримали на місці злочину, куди той повернувся.

Трагедія сталася у містечку Вісконсін-Делс на бульварі Вашингтон увечері 4 квітня, передає UaPost.us.

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За інформацією ресурсу, Гужва кілька разі зверталася із заявами до поліції щодо поведінки її чоловіка. Зокрема, 2 січня вона повідомила, що Пашаєв закривав її у ванній кімнаті та плескав їй воду в обличчя. 3 січня жінка наголошувала, що боїться за своє життя, оскільки Пашаєв збирається її вбити. Також у заяві українка вказала, що вони прожили разом три роки, впродовж яких її чоловік почав не лише все більше та більше вживати алкоголь, а й застосувати щодо неї кулаки. Крім того, Гужва розповіла поліції, що у грудні, що коли Пашаєв знову був п'яним, він тричі вдарив її у спину.



Тетяна Гужва

В серпні загибла повідомила поліції, що Пашаєв схопив її за шию та почав душити, а робив він це, перебуваючи у стані сп’яніння. Того ж місяця її щеня Шитцу "раптово зникло", і жінка вважала, що саме Пашаєв убив тварину.

Після заяви на Пашаєва, яку Гужва написала 3 січня, то їй почав погрожувати: "Якщо ти напишеш повідомлення ще комусь, я вб'ю тебе". Опісля чоловік зламав телефон, жбурнувши його на дерев'яну підлогу. Відтак, Тетяна повідомила поліції, що боїться за безпеку дитини та свою власну безпеку.

У підсумку Пашаєву у січні пред’явили обвинувачення у домашньому насильстві, що складалося з 11 пунктів. Чоловікові закидають, зокрема, такі злочини, як удушення, незаконне позбавлення волі, нищення майна та напад. Наразі ця справа перебуває в окружному суді Колумбія.

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Фуад Пашаєв

4 січня Пашаєва звільнили під заставу, розмір якої становить 10 тисяч доларів. Щоправда, йому заборонили наближатися до Тетяни та їхньої 2-річної доньки. Чоловіка також зобов'язали дотримуватися абсолютної тверезості.

10 січня має відбутися слухання за січневими обвинуваченнями. Поліція заявила, що остаточних результатів судово-медичної експертизи, які визначать причину смерті Тетяни, поки немає.

Зараз перебуває у в'язниці Колумбійського округу, де очікує на офіційне обвинувачення у справі про смерть Тетяни Гужви.

Тим часом, друзі Тетяни та активісти розпочали збір коштів. За ці гроші батьки загиблої мають прибути до США та забрати під свою опіку дитину. Видання Zaxid.net пише, що Тетяна Гужва була уродженкою Дрогобича на Львівщині.



Будинок, у якому проживали Гужва та Пашаєв: тут було скоєно вбивство Тетяни