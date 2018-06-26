У Польщі судитимуть роботодавця, який кинув на вулиці українку з інсультом

У Польщі судитимуть місцевого бізнесмена, який не надав допомогу хворій українці, яка працювала в нього.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на "Укрінформ".

У Польщі районна прокуратура в місті Сьрода-Велькопольська завершила слідство й передала до суду справу проти польського бізнесмена Енджея Ц., який у січні цього року не надав допомогу хворий українці Оксані К., яка в нього працювала.



Підприємцю висунуто дев'ять звинувачень.



"Обвинувальний акт направлено до суду. За злочини, які інкримінуються особі, загрожує ув'язнення на строк до трьох років", – поінформувала представник окружної прокуратури в Познані Магдалена Мазур-Прус.

Вона повідомила, що чоловікові пред'явлено дев'ять звинувачень, вісім з яких стосується того, що роботодавець не зареєстрував у системі соціального страхування Польщі вісьмох соіб, які не мали польського громадянства. "Усі вони були українцями", – уточнила представник прокуратури.



Нагадуємо, на початку січня в українки Оксани К. стався крововилив у мозок. Польський роботодавець, не бажаючи сплачувати її лікування і з метою уникнути відповідальності перед інспекцією праці, вирішив приховати факт, що вона в нього працювала. Тому він вивіз її в інший населений пункт, залишив на автобусній зупинці, викликавши поліцію нібито до п'яної людини.

Ця історія набула широкого резонансу в польських та українських ЗМІ. Нею зайнялися польська поліція, державна інспекція праці РП, а прокуратура ініціювала кримінальну справу за статтею про ненадання допомоги, яке призвело до смерті або тяжких наслідків, що суперечить праву про соціальне страхування працівника.



У Польщі зараз перебуває майже мільйон трудових мігрантів з України.