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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Чорногорії вбили українку, яка керувала великим бізнесом, – ЗМІ

2273 Читать новость на русском
У Чорногорії вбили українку, яка керувала великим бізнесом, – ЗМІ
У Чорногорії вбили українку, яка керувала великим бізнесом, – ЗМІ / ілюстративне фото

В Чорногорії у місті Котор виявили тіло громадянки України Анастасії Лашманової. За повідомленням поліції, тіло зі слідами насильства, зокрема ножовими пораненнями, було знайдене 11 травня у квартирі, де мешкала жінка. Прокуратура почала розслідування справи.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Повідомляється, що Лашманова була директором "Mimoza Group" i "Sea Trade", остання фірма три роки тому придбала готель "Мімоза" в центрі Тівата. Крім того, Лашманова володіла елітним комплексом "Перла".

На даний момент правоохоронці офіційно не підтвердили версію про вбивство. Однак джерела Vijesti стверджують, що українка померла насильницькою смертю.

За даними FOS, активи Лашманової оцінюються приблизно в 105 мільйонів євро. Мотив вбивства не відомий, але за даними джерел видання, Лашманову могли вбити під час пограбування квартири.


У Чорногорії у місті Котор виявили тіло громадянки України Анастасії Лашманової

Теги: Жертви Кримінальні новини Чорногорія
Джерело: 24 Канал
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