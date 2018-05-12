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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Черногории убили украинку, которая руководила большим бизнесом, – СМИ

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В Черногории убили украинку, которая руководила большим бизнесом, – СМИ
В Черногории убили украинку, которая руководила большим бизнесом, – СМИ / Иллюстративное фото

В Черногории в городе Котор обнаружили тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой. По сообщению полиции, тело со следами насилия, в частности ножевыми ранениями было найдено 11 мая в квартире, где жила женщина. Прокуратура начала расследование дела.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Сообщается, что Лашманова была директором "Mimoza Group" i "Sea Trade", последняя фирма три года назад приобрела отель "Мимоза" в центре Тивата. Кроме того, Лашманова владела элитным комплексом "Перла".

На данный момент правоохранители официально не подтвердили версию об убийстве. Однако источники Vijesti утверждают, что украинка умерла насильственной смертью.

По данным FOS, активы Лашмановой оцениваются примерно в 105 миллионов евро. Мотив убийства неизвестен, но по данным источников издания, Лашманову могли убить во время ограбления квартиры.

В Черногории в городе Котор обнаружили тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой

Теги: Криминальные новости Жертвы Черногория
Источник: 24 Канал
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