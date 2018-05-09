В Португалии неожиданно умер посол России

8 мая в Лиссабоне на 67 году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

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"Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высочайшего класса, который сделал большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы", – говорится в заявлении.

Как отметили в российском ведомстве, Белоус был назначен Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Португалии в январе 2013 года.

Напомним, в тот же день, 8 мая, в столице Португалии Лиссабоне прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2018. В первом полуфинале выступили 19 конкурсантов, 10 из которых попали в финал.