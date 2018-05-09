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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Португалії несподівано помер посол Росії

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Помер посол Росії у Португалії Олег Білоус
Помер посол Росії у Португалії Олег Білоус / Фото з відкритих джерел

8 травня у Лісабоні на 67 році життя раптово помер надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Португалії Олег Білоус.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

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"Пішов з життя яскравий дипломат, професіонал найвищого ґатунку, який зробив великий особистий внесок у створення нової європейської архітектури, налагодження партнерських відносин з Францією, Італією, Іспанією, Португалією та іншими країнами Європи", – йдеться у заяві.

Як зазначили у російському відомстві, Білоус був призначений Надзвичайним і повноважним послом Російської Федерації в Португалії в січні 2013 року.

Нагадаємо, у той самий день, 8 травня, у столиці Португалії Лісабоні проходив перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2018. У першому півфіналі виступили 19 конкурсантів, 10 з яких потрапили до фіналу.

Теги: Новини Росії Португалія Втрати
Джерело: 24 Канал
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