Чоловік застрелив прямо в серце: ЗМІ сповістити про ще одну гучну смерть українки в Італії

8 травня в італійському містечку Мелфі, що у провінції Поненца, сталося моторошне вбивство українки Марини Новожилової – її було застрелено з табельної зброї прямісінько в серце. Такий зухвалий злочин скоїв її чоловік – 33-річний Антоніо Жирарді, який згодом покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє ресурс "Інформатор" з посиланням на рідних і близьких загиблої.

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Зазначається, що пара одружилася 23 жовтня 2017 року та прожила у шлюбі лише 7 місяців.

За словами родичів битої, Жирарді вбив свою дружину, коли повернувся з роботи, а причина такого кроку – ревнощі.



Антоніо Жирарді вбив свою дружину, коли повернувся з роботи, та, імовірно, через ревнощі

"8 травня вранці сталася трагедія. Чоловік Марини – Антоніо Жирарді, на ґрунті ревнощів вбив її, а потім і себе. Антоніо працював охоронцем. Він вистрілив Марині у серце з табельної зброї. Антоніо повинен був здати нічну зміну та прийти додому до 6:00. Але він пішов зі зміни раніше, що згодом змусило колег вирушити на пошуки Антоніо", – зазначила сестра Марини – Олена Яновська, яка разом зі своїм чоловіком і сином гостювали у молодої сім'ї в Італії.

Як переконують рідні Новожилової, вбивство сталося в сімейному будинку, який розташовується в самому центрі міста, а з повідомленням про інцидент до правоохоронців звернувся сусід, який близько 7:30 ранку почув постріли з дому, де було пізніше знайдено тіла. До слова, їх виявив чоловік сестри жертви злочину.

Правоохоронці розглядають різні версії щодо мотиву злочину. За попередніми даними, пара перебувала в процесі розлучення, а Антоніо Жірарді не хотів розривати шлюб.



Марина Новожилова, яку вбив чоловік-італієць

Додамо, що сестра Новожилової Олена Яновська збирає гроші на кремацію жінки, оскільки вартість похорону в Італії становить 7 тисяч євро, а кремації – 2 тисячі євро. Крім того, , Адже обидві дівчини сироти – вони втратили батьків і брата ще в дитинстві.

Італійські ЗМІ про вбивство українки Марини Новожилової: відео

Нагадаємо, це вже не перша смерть українок у Італії. Так, 17 жовтня 2017 року в італійському містечку Купрамонтана знайшли мертвою 19-річну українку Марію Іскру, яка зникла 8 жовтня.



А наприкінці грудня в Італії знайшли жорстоко вбитою українку Софію Мельник. За інформацією італійських ЗМІ, українка Софія Мельник мали стосунки з кількома чоловіками та навіть заради одного із них хотіла піти від свого співмешканця.