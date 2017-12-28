В Італії знайшли вбитою українку

У провінції Тревізо знайшли тіло 43-річної перекладачки з України Софії Мельник зі слідами насильницької смерті.

Про це повідомляє "Новое время".

Тіло українки знайшли на схилі біля дороги в Кадорна. Її тіло було загорнуте у поліетиленовий пакет.

Судмедекперти виявили на тілі жінки численні травми і гематоми. Вони були нанесені важким предметом або ногами.

Читайте також: Ліфтерка однієї з львівських лікарень загинула у шахті ліфта

Жінка зникла безвісти 15 листопада. Через десять днів після цього її співмешканець скоїв самогубство. Поліція підозрює, що він убив українку через ревнощі, а потім наклав на себе руки.