В Італії знайшли вбитою українку
23:49, 28 грудня 3492 Читать новость на русском
У провінції Тревізо знайшли тіло 43-річної перекладачки з України Софії Мельник зі слідами насильницької смерті.
Про це повідомляє "Новое время".
Тіло українки знайшли на схилі біля дороги в Кадорна. Її тіло було загорнуте у поліетиленовий пакет.
Судмедекперти виявили на тілі жінки численні травми і гематоми. Вони були нанесені важким предметом або ногами.
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Жінка зникла безвісти 15 листопада. Через десять днів після цього її співмешканець скоїв самогубство. Поліція підозрює, що він убив українку через ревнощі, а потім наклав на себе руки.
Джерело: 24 Канал
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