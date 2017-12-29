Страшне вбивство українки в Італії: ЗМІ сповістили про стосунки Софії Мельник з чоловіками

За інформацією італійських ЗМІ, українка Софія Мельник мали стосунки з кількома чоловіками та навіть заради одного із них хотіла піти від свого співмешканця – італійця Паскаля Даніеля Албанезе.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Італії знайшли жорстоко вбитою українку Софію Мельник. Італійська поліція висунула версію, що злочин міг скоїти її співмешканець – італієць Паскаль Даніель Албанезе, який опісля наклав на себе руки. Наразі правоохоронці називають його єдиним підозрюваним.

Читайте також: З'явилися нові подробиці щодо звірячого вбивства українки в Італії

За словами сусідів, напередодні смерті чоловіка вони бачили на його подвір'ї багато води, ніби хтось щось мив, пише ТСН.

Також зазначається, що вілла, де він жив з українкою, йому не належала, а кредит на житло нібито виплачував друг Софії.

Водночас, за інформацією італійських ЗМІ, окрім Паскаля, стосунки з яким тривали упродовж 16 років, українка зустрічалась одразу з кількома чоловіками.

Як розповіла подруга Софії Мельник, незадовго до трагедії у жінки з'явився ще один чоловік, і заради нього вона хотіла навіть розлучитися зі своїм співмешканцем.

"Паскаль був упевненим у міцності стосунків, що Софія його ніколи не залишить. Але Софія завжди почувалася вільною, тому тільки-но вона познайомилася з новим чоловіком, вона побажала залишити Паскаля. Хто цей новий чоловік, я не знаю", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше мати Софії Мельник заявляла, що її доньку справді могли кохати багато чоловіків, але це не означає, що вона відповідала їм взаємністю.