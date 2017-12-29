Моторошне вбивство українки в Італії: мати загиблої прокоментувала трагедію

Мати Софії Мельник не вірить у те, що її донька померла, оскільки багато інформації є неправдою. Зокрема, жінка спростувала інформацію, що українка жила в Італії упродовж 10 років. Софія Мельник емігрувала за кордон у 2001 році.

Про це повідомляє ТСН.

На схилі біля дороги в Кадорна, що у провінції Тревізо, поліцейські знайшли мертвою 43-річну перекладачку з України Софію Мельник. На її тілі виявили сліди насильницької смерті.

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Відомо, що жінка зникла безвісти ще 15 листопада. Через 10 днів після того, як знайшли тіло Софії Мельник, її молодий чоловік наклав на себе руки. Відтак правоохоронці припускають, що італієць вбив кохану через ревнощі.

Мати жертви зазначила, що дізналась про всі події 21 грудня. На той час вона перебувала в Італії, тому, сумніваючись в правдивості інформації, жінка здала зразки ДНК на експертизу. Результати аналізу матері Софії Мельник повинні надати упродовж декількох днів.

Я чекаю на аналізи ДНК. Я не вірю, що це моя донька,

– зазначила мати українки Валентина.

Окрім цього, жінка спростовує інформацію, яка поширилась у ЗМІ, щодо активного особистого життя її доньки. Валентина припускає, що Софію Мельник могли кохати багато чоловіків, але це не означає, що вона відповідала їм взаємністю.