У Мексиці під час перестрілки вбили молоду українку: подробиці інциденту

У мексиканській столиці Мехіко трагічно загинула 27-річна українка Тетяна Мірутенко. Вона разом зі своїм чоловіком виходила із місцевого ресторану, поруч із яким відбувалась перестрілка.

У Мексиці подружня пара святкувала першу річницю свого шлюбу, передає The Washington Post.

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Менш, ніж за тиждень до своєї смерті, Тетяна Мірутенко розмістила три фотографії зі свого весілля в Instagram.

"1 рік разом", – написала вона, додавши смайлик із серцем під весільним зображенням зі своїм чоловіком.

За якийсь час пара помандрувала в Мехіко, щоб відсвяткувати річницю подружнього життя. Проте подорож закінчилась трагедією: Тетяна Мірутенко стала випадковою жертвою перестрілки.

year 1 ️ Допис, поширений Tatiana Mirutenko (@tmenko) 1 Лип 2018 р. о 8:33 PDT

Інцидент трапився вранці 7 липня.

Кілька людей на мотоциклах відкрили вогонь по охоронцях, які стояли біля входу в ресторан. Один із них був важко поранений. А Тетяна, в яку теж влучила куля, померла,

– зазначають у виданні.

Державний департамент США підтвердив смерть Мірутенко в Мехіко, а також її громадянство, проет не надав докладну інформацію про цей інцидент.



Тетяні Мірутенко було 27 років

"Ми висловлюємо наші щирі співчуття друзям та членам сім'ї загиблої. З поваги до сім'ї в цей важкий час, у нас немає додаткових коментарів ", – написав у своєму листі прес-секретар відділу Ноель Клей.

У Мексиці заявили, що 27-річна Мірутенко покинула ресторан з чоловіком і двома друзями, проте її вразила куля, – стріляв невідомий чоловік на мотоциклі.

Мексиканські чиновники заявили, що ціллю був місцевий охоронець, який також отримав поранення, але вижив.



Українку вбили під час виходу із ресторану

Ранню смерть дівчини важко переживає сім'я та друзі.

"Минулого року ми вибирали квіти на її весілля, а сьогодні – на похорон", – повідомив батько вбитої у Мексиці українки.