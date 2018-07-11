В Мексике во время перестрелки убили молодую украинку: подробности инцидента

В мексиканской столице Мехико трагически погибла 27-летняя украинка Татьяна Мирутенко. Она вместе со своим мужем выходила из местного ресторана, рядом с которым происходила перестрелка полицейских с охранниками заведения.

В Мексике супружеская пара праздновала первую годовщину своего брака, передает The Washington Post.

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Менее, чем за неделю до своей смерти, Татьяна Мирутенко разместила три фотографии со своей свадьбы в Instagram.

"1 год вместе", – написала она, добавив смайлик с сердцем под свадебным изображением со своим мужем.

Через некоторое время пара отправилась в Мехико, чтобы отпраздновать годовщину супружеской жизни. Однако путешествие закончилось трагедией: Татьяна Мирутенко стала случайной жертвой перестрелки.

year 1 ️ Допис, поширений Tatiana Mirutenko (@tmenko) 1 Лип 2018 р. о 8:33 PDT

Инцидент произошел утром 7 июля.

Несколько людей на мотоциклах открыли огонь по охранникам, которые стояли возле входа. Один был тяжело ранен. А Татьяна умерла,

– отмечают в издании.

Государственный департамент США подтвердил смерть Мирутенко в Мехико, а также ее гражданство, но не предоставил подробную информацию об этом инциденте.



Татьяне Мирутенко было 27 лет

"Мы выражаем наши искренние соболезнования друзьям и членам семьи погибшей. Из уважения к семье в это трудное время, у нас нет дополнительных комментариев ", – написал в своем письме пресс-секретарь отдела Ноэль Клей.

В Мексике заявили, что 27-летняя Мирутенко покинула ресторан с мужем и двумя друзьями, однако ее поразила пуля, – стрелял неизвестный мужчина на мотоцикле.

Мексиканские чиновники заявили, что целью был местный охранник, который тоже получил ранения, но выжил.



Украинку убили во время выхода из ресторана

Раннюю смерть девушки тяжело переживают семья и друзья.

"В прошлом году мы выбирали цветы на ее свадьбу, а сегодня – на похороны", – сообщил отец убитой в Мексике украинки.