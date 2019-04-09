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      Домашнего тирана впервые привлекли к ответственности в Украине

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      Домашнего тирана впервые привлекли к ответственности в Украине
      Домашнего тирана впервые привлекли к ответственности в Украине / Фото из открытых источников

      На Николаевщине 57-летнего мужчину арестовали на месяц за систематическое домашнее насилие над своей матерью. Это первый приговор в Украине по этой уголовной статье.

      Житель города Вознесенска признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 126-1 Уголовного кодекса Украины "Домашнее насилие", сообщили в полиции.

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      На протяжении многих лет мужчина "совершал противоправные действия" в отношении своей 80-летней матери. Полиция каждый раз составляла на тирана админматериалы. Уже в феврале правоохранители зафиксировали нанесении женщине легких телесных повреждений.

      Все эти случаи квалифицировали как системное домашнее насилие. Все же в итоге суд учел "чистосердечное раскаяние мужчины и активное содействие следствию" и приговорил его к одному месяцу ареста.

      В 2018 году на домашнее насилие полиции пожаловались 89,5 тысячи женщин. В Украине за 2018 год зарегистрировали 1 тысячу 586 уголовных правонарушений, связанных с насилием в семье.

      Кроме того, для "формирования неагрессивной психологической модели поведения" к мужчине применят ограничительную меру в виде "направления для прохождения программы для обидчиков".

      Что предусматривает программа для обидчиков? В целом, такая программа может длиться от трех месяцев до одного года. Она предусматривает еженедельное проведение с обидчиками индивидуальных и групповых занятий. Умышленное уклонение от занятий влечет за собой уголовную ответственность

      В полиции добавили, что всего с момента появления статьи УК о домашнем насилии на Николаевщине открыли 4 производства.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Николаева Полиция
      Источник: 24 канал
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