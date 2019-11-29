Скандал на Тернопольщине: священника обвиняют в домашнем насилии

На Тернопольщине разгорелся скандал в семье православного священника. Батюшку обвиняют в пьянстве, зависимости от азартных игр и семейном терроре.

Жена даже обратилась в полицию и рассказала ужасные подробности жизни семьи духовника.

"Он перед ребенком взял меня за волосы. Начал бить в стену вырывать на мне волосы. Из комнаты я выйти не могла", – вспомнила жена священника Марьяна Коротницкая.

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Женщина рассказала, что несколько дней назад ее муж, отец Владимир, в три часа ночи пришел в спальню и начал ее избивать. Она рассказала, что чудом вырвалась из квартиры, и раздетая и босая побежала вызывать полицию.

Марьяна сняла побои и переехала с детьми к своим родителям. Вспоминает, муж распускал руки и раньше. По словам женщины, во всем виновато спиртное и азартные игры. Через пагубные привычки священника семья набрала кредитов на 100 тысяч гривен.



Жена священника Марьяна

Люди звонят за долги, угрожают и человек в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием всех этих эмоций, наверное, такое мог сделать,

– прокомментировала Марьяна Коротницкая.

Журналисты телефону связались с Владимиром. Священник заверил, что жену не бил и поссорился, потому что Марьяна проиграла все деньги в азартные игры. И ссору среди ночи начал, чтобы жена рассказала, куда дела деньги.

Я ей сказал, чтобы объяснила моим родителям, куда делись деньги. Зачем это все должно быть на мне, если потратила их она. И она в истерике сказала это моим родителям, вышла из дома и вызвала полицию,

– сказал настоятель храма святого Николая отец Владимир Коротницкий

Священник утверждает, что он не против примириться с женой. Между тем, прихожане церкви, в которой служит отец, говорят, ничего греховного за духовником не замечали.



Церковь святого Николая

В Тернопольской епархии православной церкви Украины сейчас думают, как быть дальше с батюшкой. Все зависит от результатов следствия.

"Сейчас, насколько нам известно, предстоит судебный процесс в отношении этих фактов. Уже по решению суда будем дальше рассматривать это дело. Конечно, на самотек не пустим и не оставим. Епархия контролирует этот вопрос", – заверил протоиерей, секретарь епархиального совета Тернопольской епархии ПЦУ отец Олег Гах.

Между тем, жена священника уже подала заявление на развод. Ведь боится, что несмотря на все заверения мужа, драки в семье повторятся.

В апреле в Украине впервые привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие. Подробнее о деле – читайте здесь.