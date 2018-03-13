Скандал с АТБ: боец АТО уверен, что сеть не выиграет суд

Активист Станислав Федорчук и участник АТО Павел Помисов-Несмеянов, на которых подала в суд торговая сеть АТБ за распространение в соцсети истории о конфликте с кассиром в одном из супермаркетов Харькова, готовят возражение на иск торговой сети.

"Пока консультируюсь с адвокатами, готовим возражение", – рассказал "Обозревателю" активист Станислав Федорчук.

По его словам, он и Помысов-Несмеянов будут в суде обязательно, но по позиции адвокатов исковое заявление не комментируют, чтобы не давать противоположной стороне никакой информации, пишет "Обозреватель".

"Но сомнений в результате суда у нас нет", – говорит активист.

На уточняющий вопрос, считают ли ответчики, что выиграет именно торговая сеть АТБ, они ответили: "Нет, такой вариант фантастическим".

Как ранее сообщал "Обозреватель", АТБ обвиняет автора поста и непосредственного участника конфликта в распространении ложной информации, и требует от Федорчука и Помысова-Несмеянова "опровергнуть неправдивую информацию" и возместить моральный ущерб в размере 50 тысяч гривен (по 25 тысяч с каждого).

В ноябре 2017 года Федорчук написал в своем Facebook о конфликте между демобилизовавшимся бойцом АТО и кассиром супермаркета АТБ. Кассир не просто отказалась обслужить воина АТО на украинском языке и назвала Харьков российским, но и посоветовала покупателю поехать "во Львов к бандерам".

После этих слов экс-доброволец якобы разбил об голову кассира лоток с яйцами.