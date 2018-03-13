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Скандал з АТБ: АТОвець впевнений, що мережа не виграє суд

2315 Читать новость на русском
АТБ
АТБ / trademaster.ua

Активіст Станіслав Федорчук та учасник АТО Павло Помисов-Несмєянов, на яких подала в суд торговельна мережа АТБ за поширення у соцмережі історії про конфлікт з касиром в одному з супермаркетів Харкова, готують заперечення на позов торгової мережі.

"Поки консультуюся з адвокатами, готуємо заперечення", – розповів "Обозревателю" активіст Станіслав Федорчук.

За його словами, він і Помисов-Несмєянов будуть в суді обов'язково, але через позицію адвокатів позовну заяву не коментують, щоб не давати протилежній стороні жодної інформації, пише "Обозреватель".

"Але сумнівів у результаті суду у нас немає", – каже активіст.

На уточнююче запитання, чи вважають відповідачі, що виграє саме торговельна мережа АТБ, вони відповіли: "Ні, такий варіант фантастичний".

Як раніше повідомляв "Обозреватель", торговельна мережа АТБ подала в суд на активіста Станіслава Федорчука та учасника АТО Павла Помисова-Несмеянова, які поширили в соцмережі історію про конфлікт з касиром в одному з супермаркетів Харкова.

АТБ звинувачує автора поста і безпосереднього учасника конфлікту в поширенні неправдивої інформації, і вимагає від Федорчука і Помисова-Несмеянова "спростувати неправдиву інформацію" та відшкодувати моральну шкоду в розмірі 50 тисяч гривень (по 25 тисяч з кожного).

У листопаді 2017 року Федорчук написав у своєму Facebook про конфлікт між демобілізованим бійцем АТО і касиром супермаркету АТБ. Касир не просто відмовилася обслужити воїна АТО українською мовою і назвала Харків російським, а й порадила покупцеві поїхати "до Львова до бандерів".

Після цих слів екс-доброволець нібито розбив об голову касира лоток з яйцями.

Теги: АТО
Джерело: 24 Канал
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