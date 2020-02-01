В "Слуге народа" извинились за слова коллеги о пенсионерах, коммуналку и собаках

Руководство фракции не поддерживает позицию депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами. Там просят прощения и подчеркивают – задачей команды является повышение уровня жизни людей.

Реплику депутата Брагара, что уже успела вызвать шквал критики, прокомментировала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук на своей фейсбук-странице.

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Кравчук отметила, что шутки Брагара не поддерживают, потому что они "не являются и не могут быть" позицией фракции.

Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребление в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатами-миллионерами, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!),

– написала она.

Заместитель председателя фракции "Слуги народа" при этом отметила, что задача президентской политсилы – "повысить уровень жизни людей настолько, чтобы таких звонков и подсчетов в прямом эфире вообще не было".

Что сказал Евгений Брагар?Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы она могла заплатить за коммуналку.



Так нардеп высказался в одном из ток-шоу в ответ на звонок женщины, которая рассказала о маленькой пенсии и больших счетах.

Кроме того, Кравчук порекомендовала народным избранникам не ходить на телешоу, если им это не удается.

А еще раз убеждаюсь: не умеешь – не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам – занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер,

– отметила Кравчук.

Брагар тоже извинился

Сам нардеп Евгений Брагар тоже извинился за свои слова. Он все объяснил тем, что "он новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы".

"У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни", – написал он.