Скандал с фильмом "ДАУ": прокуратура открыла дело

В Украине продолжают активно обсуждать скандальный фильм "ДАУ. Дегенерация", при съемках которого могли иметь место издевательства над младенцами. За дело взялись харьковские прокуроры, которые уже зарегистрировали уголовное производство.

Дело касается пытки и изготовления и распространения товаров, пропагандирующих культ насилия. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Прокуроры выявили факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей. Также фильм "ДАУ. Дегенерация" может противоречить интересам государства в вопросе охраны детства.

По информации правоохранителей, в процессе съемок группа лиц могла применять насилие к детям. В результате таких действий малыши могли испытать физическую боль или нравственные страдания.

Кроме того, просмотрев кадры из фильма, правоохранители пришли к выводу, что он может пропагандировать культ насилия, жестокости и дискриминации.

Скандал с фильмом "ДАУ. Дегенерация": коротко

"ДАУ" – фильм российского режиссера Ильи Хржановского. Он рассказывает о жизни Льва Ландау – советского физика, лауреата Нобелевской премии. Отдельные части фильма, в частности с детьми, снимали в Харькове.

Для этого использовали настоящих детей из местного приюта. Как утверждают психологи и детский омбудсмен Николай Кулеба, фильм содержит явные признаки издевательств над младенцами.

Представители компании, которая производила фильм, заявили, что никакого влияния или действий на детей реквизитом или модельными копиями научных и медицинских приборов не осуществляли. Мол, уже после съемок кадрам добавили максимально усиленную звуковую фонограмму, чтобы усилить восприятие.