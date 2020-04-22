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      Скандал с фильмом "ДАУ": прокуратура открыла дело

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      Фильмом "ДАУ. Дегенерация" занялась прокуратура / скриншот из видео

      В Украине продолжают активно обсуждать скандальный фильм "ДАУ. Дегенерация", при съемках которого могли иметь место издевательства над младенцами. За дело взялись харьковские прокуроры, которые уже зарегистрировали уголовное производство.

      Дело касается пытки и изготовления и распространения товаров, пропагандирующих культ насилия. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

      Важно Скандал с фильмом "ДАУ": из-за съемки младенцев на авторов подали в полицию: детали

      Прокуроры выявили факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей. Также фильм "ДАУ. Дегенерация" может противоречить интересам государства в вопросе охраны детства.

      По информации правоохранителей, в процессе съемок группа лиц могла применять насилие к детям. В результате таких действий малыши могли испытать физическую боль или нравственные страдания.

      Кроме того, просмотрев кадры из фильма, правоохранители пришли к выводу, что он может пропагандировать культ насилия, жестокости и дискриминации.

      Скандал с фильмом "ДАУ. Дегенерация": коротко

      "ДАУ" – фильм российского режиссера Ильи Хржановского. Он рассказывает о жизни Льва Ландау – советского физика, лауреата Нобелевской премии. Отдельные части фильма, в частности с детьми, снимали в Харькове.

      Для этого использовали настоящих детей из местного приюта. Как утверждают психологи и детский омбудсмен Николай Кулеба, фильм содержит явные признаки издевательств над младенцами.

      Представители компании, которая производила фильм, заявили, что никакого влияния или действий на детей реквизитом или модельными копиями научных и медицинских приборов не осуществляли. Мол, уже после съемок кадрам добавили максимально усиленную звуковую фонограмму, чтобы усилить восприятие. 

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Скандал Офис генпрокурора Кино Дети и несовершеннолетние
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