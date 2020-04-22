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      Скандал з фільмом "ДАУ": прокуратура відкрила справу

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      Фільмом "ДАУ. Дегенерація" зайнялася прокуратура / скриншот з відео

      В Україні продовжують активно обговорювати скандальний фільм "ДАУ. Дегенерація", при зйомках якого могли мати місце знущання над немовлятами. За справу взялися харківські прокурори, які вже зареєстрували кримінальне провадження.

      Справа стосується катування та виготовлення і розповсюдження товарів, які пропагують культ насильства. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

      Важливо Скандал з фільмом "ДАУ": через зйомку немовлят на авторів подали в поліцію: деталі

      Прокурори виявили факти, які можуть свідчити про порушення прав і свобод дітей. Також фільм "ДАУ. Дегенерація" може суперечити інтересам держави у питанні охорони дитинства.

      За інформацією правоохоронців, у процесі зйомок група осіб могла застосовувати насильство до дітей. Внаслідок таких дій малята могли зазнати фізичного болю чи моральних страждань.

      Крім того, переглянувши кадри з фільму, правоохоронці дійшли висновку, що він може пропагувати культ насильства, жорстокості та дискримінації.

      Скандал з фільмом "ДАУ. Дегенерація": коротко

      "ДАУ" – фільм російського режисера Іллі Хржановського. Він розповідає про життя Льва Ландау – радянського фізика, лауреата Нобелівської премії. Окремі частини фільму, зокрема з дітьми, знімали у Харкові.

      Для цього використовували справжніх дітей з місцевого сиротинцю. Як стверджують психологи та дитячий омбудсмен Микола Кулеба, фільм містить явні ознаки знущань з немовлят.

      Представники компанії, яка виготовляла фільм, заявили, що жодного впливу чи дій на дітей реквізитом або муляжними копіями наукових та медичних приладів не здійснювали. Мовляв, вже після зйомок кадрам додали максимально посилену звукову фонограму, щоб посилити сприйняття.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Скандал Офіс генпрокурора Кіно Діти і неповнолітні
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