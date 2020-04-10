Скандал с "пленками Ермака", Дубинский против "антиколомойского" закона – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 9 апреля – кассетный скандал Ермака получил продолжение. Дмитрий Штанько и Сергей Шумский дали журналистам интервью, в котором якобы раскрыли все детали ситуации. Нардеп Александр Дубинский написал на своей странице в Фейсбук, что "антиколомойский" законопроект важен для сотрудничества с МВФ.
Также в выпуске:
Недавно группа депутатов внесла в Раду более 16 тысячи поправок к "антиколомойскому" законопроекту, который является одним из требований МВФ для получения транша. Это может надолго затормозить его принятие.
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