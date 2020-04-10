00:04
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Скандал с "пленками Ермака", Дубинский против "антиколомойского" закона – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 9 апреля – кассетный скандал Ермака получил продолжение. Дмитрий Штанько и Сергей Шумский дали журналистам интервью, в котором якобы раскрыли все детали ситуации. Нардеп Александр Дубинский написал на своей странице в Фейсбук, что "антиколомойский" законопроект важен для сотрудничества с МВФ.

      Также в выпуске:

      Недавно группа депутатов внесла в Раду более 16 тысячи поправок к "антиколомойскому" законопроекту, который является одним из требований МВФ для получения транша. Это может надолго затормозить его принятие.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Скандал между Ермаком и Леросом Олександр Дубинский Гуд найт Юкрейн
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      9 апреля , 22:46 Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского
      Олена Трибушна
      9 апреля , 20:20 COVID-19 и украинский туризм: как выходить из кризиса
      Світлана Попова