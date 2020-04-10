Скандал з "плівками Єрмака", Дубінський проти "антиколомойського" закону – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 9 квітня – касетний скандал Єрмака отримав продовження. Дмитро Штанько і Сергій Шумський дали журналістам інтерв'ю, в якому нібито розкрили усі деталі ситуації. Нардеп Олександр Дубінський написав на своїй сторінці у фейсбук, що "антиколомойський" законопроєкт неважливий для співпраці з МВФ.

Також у випуску: Нещодавно група депутатів внесла у Раду понад 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту, який є однією з вимог МВФ для отримання траншу. Це може надовго загальмувати його прийняття.