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      Скандал з "плівками Єрмака", Дубінський проти "антиколомойського" закону – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 9 квітня – касетний скандал Єрмака отримав продовження. Дмитро Штанько і Сергій Шумський дали журналістам інтерв'ю, в якому нібито розкрили усі деталі ситуації. Нардеп Олександр Дубінський написав на своїй сторінці у фейсбук, що "антиколомойський" законопроєкт неважливий для співпраці з МВФ.

      Також у випуску:

      Нещодавно група депутатів внесла у Раду понад 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту, який є однією з вимог МВФ для отримання траншу. Це може надовго загальмувати його прийняття.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Скандал між Єрмаком і Леросом Олександр Дубінський Гуд найт Юкрейн
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