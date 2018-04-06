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Скандал с турбинами Siemens в Крыму: Гройсман рассказал о действиях Украины

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Гройсман заявил о принятии всех мер по скандалу с турбинами Siemens в Крыму
Гройсман заявил о принятии всех мер по скандалу с турбинами Siemens в Крыму / Колаж 24 Канал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинская сторона принимает все возможные меры для того, чтобы 4 турбины немецкой компании Siemens, которые были обманным путем завезены Россией в оккупированный Крым, никогда там работали на аннексированном полуострове.

Об этом глава правительства сказал в Верховной Раде, сообщает "Украинская правда".

Согласно сообщению, во время часа вопросов к правительству народный депутат Рефат Чубаров спросил, что Кабмин делает для того, чтобы сделать невозможной работу немецких турбин на территории Крыма.

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Мы предпринимаем действия по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в отношении страны-агрессора,
– ответил Гройсман.

В то же время он заверил, что скандал, который разгорелся вокруг этих турбин, подтверждает то, что санкционная политика в отношении России действует.

В свою очередь глава МВД Украины Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству правительства Германии, Евросоюза и непосредственно в компанию Siemens.

"Я встречался с руководством Siemens, и мы скоординировано пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков, и сейчас продолжаются судебные разбирательства, чтобы турбины, которые были завезены в оккупированный Крым обманным путем, не работали там", – рассказал Климкин.

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Он добавил, что получил от руководства Siemens и от немецкого правительства обещания о том, что они готовы действовать и политическим, и судебным путем, чтобы предотвратить работу турбин в оккупированном Крыму.

Напомним, в июле 2017 года появилась информация, что на станциях в оккупированном Крыму планируют установить турбины немецкого концерна Siemens. История сразу же вызвала немалый резонанс.

Немецкий концерн Siemens признал, что его продукция (газовые турбины) попала в оккупированный Крым в обход санкций. Со временем Siemens подал иск в Арбитражный суд Москвы по поводу этих поставок.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Siemens Рефат Чубаров Кабинет Министров Украины Павел Климкин Владимир Гройсман МИД Украины
Источник: 24 Канал
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