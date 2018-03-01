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Скандал со "Сватами": Добронравов сделал громкое заявление о новых съемках сериала

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Добронравов проговорился о съемках седьмого сезона запрещенных
Добронравов проговорился о съемках седьмого сезона запрещенных "Сватов" / Фото из открытых источников

Российский актер Федор Добронравов, которому СБУ запретила въезд в Украину, заявил о продолжении съемок седьмой части запрещенного в ноябре 2017 года сериала "Сваты" студии "Квартал 95".

Об этом актер рассказал во время презентации своего фильма "Жили-были" в Воронеже, передает "Комсомольская правда".

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Добронравов отметил, что летом 2017 года "95 Квартал" успел снять всего четыре серии седьмого сезона "Сватов", после чего работа была остановлена. Сейчас же якобы рассматриваются варианты восстановления съемок.

Или будут переписывать сценарий, чтобы снимать в другое время года, или подождем следующего лета, чтобы доснять. Герои все те же остались. Режиссер Андрей Яковлев боится, чтобы этот сезон не был хуже. Прошло же пять лет после 6-го сезона. Мы не снимали в силу обстоятельств, которые все знают. Но думаю, все будет хорошо. Я так чувствую, мне так хочется!
– подчеркнул он.

Поэтому, если верить его словам, в новых сериях могут появиться актеры, которые ранее гастролировали в оккупированном Крыму.

В то же время, представитель Студии "Квартал 95" в комментарии "Обозревателю" рассказала, что съемки якобы не проводятся и в настоящее время не рассматриваются варианты продолжения работы над сериалом.

"Работа над созданием сериала" Сваты-7 "остановлена", – коротко ответили в "Квартале".

Напомним, 9 ноября в Украине официально запретили показ сериала "Сваты". В Минкульте рассказали, что украинские зрители еще могут увидеть этот сериал, если авторы заменят актера Федора Добронравова, которому СБУ запретила въезд в Украину как лицу, которое создает угрозу национальной безопасности.

Кто такой Федор Добронравов? Советский и российский актер театра и кино. Народный артист России. В апреля 2014 года дал интервью, где одобрительно отозвался об аннексии Крыма Россией. 22 ноября 2017 года СБУ запретила Федору въезд в Украину сроком на 3 года. 28 ноября Министерство культуры Украины внесло актера в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Кино Новости культуры Квартал 95 Скандал со "Сватами"
Источник: 24 Канал
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