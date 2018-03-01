Скандал зі "Сватами": Добронравов зробив гучну заяву про нові зйомки серіалу

Російський актор Федір Добронравов, якому СБУ заборонила в’їзд в Україну, заявив про продовження зйомок сьомої частини забороненого в листопаді 2017 року серіалу "Свати" студії "Квартал 95".

Про це актор розповів під час презентації свого фільму "Жили-были" у Воронежі, передає "Комсомольська правда".

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Добронравов зазначив, що влітку 2017 року "95 Квартал" встиг зняти всього чотири серії сьомого сезону "Сватів", після чого робота була зупинена. Наразі ж нібито розглядаються варіанти відновлення зйомок.

Або будуть переписувати сценарій, щоб знімати в іншу пору року, або почекаємо наступного літа, щоб дознімати. Герої всі ті ж залишилися. Режисер Андрій Яковлєв боїться, щоб цей сезон не був гірше. Минуло ж п'ять років після 6-го сезону. Ми не знімали через обставини, які всі знають. Але думаю, все буде добре. Я так відчуваю, мені так хочеться!

– наголосив він.

Тому, якщо вірити його словам, в нових серіях можуть з'явитися актори, які раніше гастролювали в окупованому Криму.

Водночас, представник Студії "Квартал 95" в коментарі "Обозревателю" розповіла, що зйомки нібито не проводяться і на даний час не розглядаються варіанти продовження роботи над серіалом.

"Робота над створенням серіалу "Свати-7" зупинена", – коротко відповіли в "Кварталі".

Нагадаємо, 9 листопада в Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати". У Мінкульті розповіли, що українські глядачі ще можуть побачити цей серіал, якщо автори замінять актора Федора Добронравова, якому СБУ заборонила в’їзд в Україну як особі, яка створює загрозу національній безпеці.

Хто такий Федір Добронравов? Радянський і російський актор театру та кіно. Народний артист Росії. У квітні 2014 року дав інтерв'ю, де схвально відгукнувся про анексію Криму Росією. 22 листопада 2017 року СБУ заборонила Федору в'їзд до України терміном на 3 роки. 28 листопада Міністерство культури України внесло актора до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.