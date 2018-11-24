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      Скандал в Польше из-за тризуба на авто: появилась жесткая реакция Вятровича

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      Вятрович назвал скандал в Польше из-за трезуба "кощунством"
      Вятрович назвал скандал в Польше из-за трезуба "кощунством" / Фото из открытых источников

      Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович считает кощунством привлечения к уголовной ответственности украинца в Польше за наклейку на автомобиле с трезубцем Украины.

      Об этом сообщает УНН.

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      Так, Вятрович отметил, что политические изменения приводят к поискам польскими политиками моментов, которые скорее ссорят украинцев с поляками.

      Обвинять человека в преступлении за наличие государственного герба Украины на автомобиле, мне кажется, что это просто кощунством,
      – сказал Вятрович.

      По словам главы Института нацпамяти, даже когда споров нет, "польские политики пытаются их спровоцировать".

      Напомним, полиция Перемышля начала расследование против преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого. Польским правоохранителям не понравилась наклейка с гербом Украины на автомобиле украинца – трезубец был изображен не золотым на синем фоне, а красным на черном.

      Теги: Новости Украины Новости политики Антибандеровский закон Расследования Владимир Вятрович Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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