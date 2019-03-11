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      Скандал в правительстве Канады: команда премьера Трюдо давила на генпрокурора

      66 Читати новину українською
      Джастин Трюдо
      Джастин Трюдо / birdinflight.com

      Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже длительное время в центре внимания общества. Все из-за скандала с участием Трюдо и его окружения.

      Что за скандал с Джастином Трюдо и почему он должен уйти в отставку

      Ранее канадская прокуратура выяснила, чем занимается канадский химический гигант SNC-Lavalin. И оказалось, что с 2001 по 2011 год эта компания выплатила 40 миллионов долларов взяток членам семьи бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В обмен канадский бизнес получал выгодные контракты в Ливии.

      Читайте также: Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя

      По канадским законам, SNC-Lavalin должны были бы оштрафовать и лишить доступа к канадским государственным закупкам на 10 лет. Если бы это произошло, то многие сотрудники компании потеряли бы работу. Джастин Трюдо конечно, не хотел, чтобы люди теряли работу. Более того, из-за какой-то истории, которая была 10-20 лет назад. Поэтому он стал давить на Генерального прокурора.

      В начале февраля бывшая генпрокурор и по совместительству бывшая министр юстиции Джоди Уилсон-Рейболд заявила, что офис премьера потребовал от нее вмешаться в это дело.

      С сентября по декабрь 2018 года многие представители правительства направляли на меня постоянные упорные усилия в попытке политически повлиять на выполнение мной прокурорских функций. И добиться соглашения об отсрочке решения,
      – сообщила Джоди Вильсон-Рейболд.

      Джоді Вільсон-Рейболд

      Джоди Уилсон-Рейболд

      Позиция Джастина Трюдо

      В офисе Джастина Трюдо объяснили, премьер пытался защитить людей, которые рисковали потерять работу и в его действиях не было ничего противозаконного.

      Премьер-министр дал четкие указания своему офису относительно этого дела, а именно убедиться, что тысячи людей, чья работа оказалась под угрозой, была для нас на первом месте,
      – отметил главный политический консультант премьер-министра Канады Джеральд Баттс.

      Мнение оппозиции

      Лидер "Консервативной партии Канады Эндрю Шир отметил, что Джастин Трюдо не может продолжать управлять страной, а особенно, когда канадцы знают, что он сделал. Поэтому они призывают Трюдо подать в отставку.


      Джастин Трюдо

      Скандал вокруг SNC-Lavalin уже стоил офису премьера отставки главы Национальной казны и его главного политического консультанта. Сам Джастин Трюдо заявляет, что не собирается покидать премьерское кресло. Его поддержали министр финансов и министр иностранных дел.

      Смотрите видео: как разворачивался скандал вокруг Джастина Трюдо

       

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости политики Джастин Трюдо Канада Скандал Коррупция
      Источник: 24 канал
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