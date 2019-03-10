Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже тривалий час у центрі уваги суспільства. Все через скандал за участю Трюдо та його оточення.

Що за скандал з Джастіном Трюдо та чому він має піти у відставку

Раніше канадська прокуратура з'ясувала, чим займається канадський хімічний гігант SNC-Lavalin. І виявилося, що з 2001 по 2011 рік ця компанія виплатила 40 мільйонів доларів хабарів членам сім'ї колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі. В обмін канадський бізнес отримував у Лівії вигідні контракти.

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За канадськими законами, SNC-Lavalin мали б оштрафувати й позбавити доступу до канадських державних закупівель на 10 років. Якби це сталося, то багато співробітників компанії втратили б роботу. Джастін Трюдо звичайно, не хотів, щоб люди втрачали роботу. Ба більше, через якийсь історії, яка була 10-20 років тому. Відтак він став тиснути на Генерального прокурора.

На початку лютого колишня генпрокурорка та за сумісництвом колишня міністерка юстиції Джоді Вільсон-Рейболд заявила, що офіс прем'єра вимагав від неї втрутитися у цю справу.

З вересня по грудень 2018 року багато представників уряду спрямовували на мене постійні наполегливі зусилля у спробі політично вплинути на виконання мною прокурорських функцій. Та домогтися угоди щодо відтермінування рішення,

– повідомила Джоді Вільсон-Рейболд.



Джоді Вільсон-Рейболд

Позиція Джастіна Трюдо

В офісі Джастіна Трюдо пояснили, прем'єр намагався захистити людей, які ризикували втратити роботу і в його діях не було нічого протизаконного.

Прем'єр-міністр надав чіткі вказівки своєму офісу щодо цієї справи, а саме переконатися, що тисячі людей, чия робота опинилася під загрозою, була для нас на першому місці,

– наголосив головний політичний консультант прем'єр-міністра Канади Джеральд Баттс.

Думка опозиції

Лідер "Консервативної партії" Канади Ендрю Шир зазначив, що Джастін Трюдо не може продовжувати керувати країною, а особливо, коли канадці знають, що він зробив. Тому вони закликають Трюдо подати у відставку.



Джастін Трюдо

Скандал довкола SNC-Lavalin вже коштував офісу прем'єра відставки глави Національної скарбниці та його головного політичного консультанта. Сам Джастін Трюдо заявляє, що не збирається залишати прем'єрське крісло. Його підтримали міністр фінансів та міністр закордонних справ.

Дивіться відео: як розгортався скандал довкола Джастіна Трюдо