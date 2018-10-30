Скандал в школе Харькова: женщину, которая отказалась дать кусок торта ученице, уволили с работы

В Харькове уволили с работы учительницу Наталью Толяренко, которая также входила в состав так называемой тройки родительского комитета местной школы №151. Именно она ранее спровоцировала скандал, когда не дала кусок торта ученице, чтобы унизить ее перед всем классом.

Об этом информирует местное издание 057.ua.

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Отмечается, что женщину уволили еще на предыдущей неделе. Эту информацию СМИ подтвердил директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

Сегодня начался учебный процесс, к занятиям Наталья Толяренко не приступила. Сейчас уроки информатики ведет другой учитель. Я считаю, что недопустимо, когда такой человек учит детей и готовит учителей,

– рассказала Деменко.

В то же время, Толяренко, которую также исключили из родительского комитета, работает на полставки в Харьковском национальном педагогическом университете имени Сковороды. По словам ректора университета, оснований увольнять сотрудницу нет.

"Как к доценту у меня нет к ней претензий. Инцидент произошел в школе. Свою вину Наталья признала. В университете мы провели собрание, поговорили с доцентами, объяснили ситуацию. Мы учим добром", – отметил ректор ХНПУ имени Григория Сковороды Иван Прокопенко.

Напомним, ранее в харьковской школе вспыхнул скандал из-за торта. Мама одной из учениц не сдала денег на нужды класса, поэтому ее дочь поставили перед доской на праздновании начала осенних каникул и сказали, что для нее торта нет.

Ребенок расплакался, а потом одноклассники начали травить ее в соцсетях. Позже стало известно, что организовала странное празднование и обделила девочку тортом ради унижения представительница родительского комитета класса и по совместительству учительница этой школы Наталья Толяренко.