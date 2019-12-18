Скандал вокруг земли под индустриальный парк: состоялось подготовительное заседание

Специализированная антикоррупционная прокуратура против европейского инвестора во Львове. Речь идет о нидерландской компании CTP, которая хочет построить под городом Льва индустриальный парк. Но сейчас прокуроры требуют отменить решение городского совета о продаже этого участка. Городская же власть против, говорят, что это удар по имиджу Украины.

Теперь САП в Хозяйственном суде требует отменить решение городского совета, по которому продали участок в Рясном-2 под индустриальный парк.

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А также признать недействительным договор купли-продажи. Мол, городской совет продал по дешевке участок и без земельного аукциона. Как утверждают в ведомстве, земля вообще не городская.

Мы считаем, что указанный земельный участок не находился в границах города Львова. Он находился за пределами населенных пунктов,

– подчеркнул прокурор САП Вадим Сидоренко.

Между тем в городском совете объясняют, продать не свою землю – не смогли бы. То, что 23 гектара в промзоне Рясного-2 принадлежат Львову, признают и жители села Рясна-Русская. Именно они в 2015 блокировали начало строительства индустриального парка, потому что не могли приватизировать участки, которые безосновательно использовали как огороды.

Индустриальный парк в Рясном-2 должны были возвести еще три года назад. Но из-за судебной тяжбы строительство так и не начали. Следовательно, бюджет страны ежегодно теряет 150 миллионов гривен налогов. Представители бизнес-среды расценивают это как удар по инвестиционному имиджу всей Украины.



Расположение земельного участка на карте

Директор Ассоциации западноукраинских застройщиков Юрий Мартынюк добавил, что фактически государство не защищает права и свободы своих граждан, а вмешивается в бизнес-вопросы для того, чтобы перераспределить сферы влияния и денежные потоки, которые связаны с существованием бизнес-проектов и инвестиционных проектов.

Также в деле продажи земли САП ведет уголовное производство. Объявили подозрение мэру Львова Андрею Садовому и исполняющему обязанности директора департамента градостроительства Сергею Коровайнику.

Я думаю, что сегодня это заседание не даст никакого результата, потому что это только первое слушание. Но поскольку компания CTP представляет KPMG, мы полностью убеждены в нашей правоте,

– заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Подготовительное заседание так и не завершили, его перенесли на 16 января 2020 года.