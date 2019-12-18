Скандал довкола землі під індустріальний парк: відбулося підготовче засідання

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проти європейського інвестора у Львові. Йдеться про нідерландську компанію CTP, яка хоче збудувати під містом Лева індустріальний парк. Та нині прокурори вимагають скасувати ухвалу міської ради про продаж цієї ділянки. Міська ж влада проти, кажуть, що це удар по іміджу України.

Тепер САП у Господарському суді вимагає скасувати ухвалу міської ради, за якою продали ділянку у Рясному-2 під індустріальний парк.

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А також визнати недійсним договір купівлі-продажу. Мовляв, міська рада продала задешево ділянку і без земельного аукціону. Як стверджують у відомстві, земля взагалі не міська.

Ми вважаємо, що вказана земельна ділянка не перебувала у межах міста Львова. Вона перебувала за межами населених пунктів,

– наголосив прокурор САП Вадим Сидоренко.

Натомість у міській раді пояснюють, продати не свою землю – не змогли б. Те, що 23 гектари у промзоні Рясного-2 належать Львову – визнають і мешканці села Рясна-Руська. Саме вони у 2015 блокували початок будівництва індустріального парку, бо через це не могли приватизувати ділянок, які безпідставно використовували як городи.

Індустріальний парк у Рясному-2 мали звести ще три роки тому. Але через судову тяганину будівництва так і не почали. Відтак, бюджет країни щороку втрачає 150 мільйонів гривень податків. Представники бізнес-середовища розцінюють це як удар по інвестиційному іміджу цілої України.



Розташування земельної ділянки на карті

Директор Асоціації західноукраїнських забудовників Юрій Мартинюк додав, що фактично держава не захищає права і свободи своїх громадян, а втручається у бізнес-питання для того, щоб перерозподілити сфери впливу чи грошові потоки, які пов’язані з існуванням бізнес-проектів та інвестиційних проєктів.

Також у справі продажу землі САП веде кримінальне провадження. Оголосили підозру меру Львова Андрію Садовому та виконувачеві обов'язків директора департаменту містобудування Сергію Коровайнику.

Я думаю, що сьогодні це засідання не дасть жодного результату, бо це лише перше слухання. Але оскільки компанію CTP представляє компанія KPMG, ми повністю переконані у нашій правоті,

– заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Підготовче засідання так і не завершили, його перенесли на 16 січня 2020 року.