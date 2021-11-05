Свое возвращение скандальная блогерша отпраздновала с подругой с коктейлем в руках и словами о том, что она возвращается в "С*аную Юкрейн".
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Блогерша удалила видео
Мария Семенова, более известная как ttiisshhiinnaa, вечером 4 ноября на своей странице в инстаграме заявила о том, что вернулась в Украину, из которой переехала в Россию в июне 2021 года. Однако свою родину блогерша назвала "с*аной Юкрейн".
ttiisshhiinnaa рассказала о возвращении: возмутительное видео
Через несколько часов после публикации видео исчезло из списка сторис блогерши на ее странице. Скорее всего, она удалила его.
Чем известна Мария Семенова
- Еще в 2020 году блогерша в прямом эфире в инстаграме якобы хотела покончить жизнь самоубийством. Тогда о ней заговорили в первый раз.
- В марте 2021 года Семенова решила напомнить о себе и опубликовала видео, на котором она стреляет из пистолета на заправке.
- Позже девушка разгромила арендованную квартиру, потому что ее якобы попросили уехать раньше. После этого девушка заявила о своем переезде в Россию.
Последние скандалы с блогерами в Украине
- В Киеве на митинге антивакцинаторов блогерша Елена Фаист заявила, что россияне и украинцы "один народ". Также она добавила, что деньги на митинг присылали из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
- В России стражи порядка задержали украинку, которая переехала из Севастополя после Революции Достоинства как "политическая беженка". Ей предъявили обвинения в оскорблении чувств верующих за фото в стрингах на фоне собора.
- "Мисс Ровненская область – 2014" блогерша Екатерина Крылова обругала в эфире своих земляков и заявила, что все они – "пьяницы, наркоманы и нищие".