Скандальная Поклонская пожаловалась в Конституционный Суд Украины: СМИ назвали суть жалоб

Бывший "прокурор" оккупированного Россией Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская просит Конституционный Суд оценить конституционность некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса. Свою жалобу Поклонская подала 21 августа.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на источник в Конституционном Суде.

Согласно сообщению, российская депутатка просит рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса.

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Отметим, что статья 309 определяет решения следователя-судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования.

В этом контексте Поклонская просит проверить конституционность того, что "жалобы на другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде".

Статья 399 определяет оставление апелляционной жалобы без движения, ее возвращение или отказ открытия производства.

В этом контексте Поклонская просит оценить конституционность того, что "судья-докладчик отказывает в открытии производства лишь в случае, если апелляционная жалоба подана на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, или судебное решение обжаловано исключительно по основаниям, из которых оно не может быть обжаловано согласно положениям статьи 394 Кодекса".

В Конституционном Суде отметили, что Поклонская обратилась с жалобой как гражданка России. Однако в КС ничего с этим не могут поделать, поскольку любой гражданин, согласно Конституции, имеет право на подачу индивидуальной конституционной жалобы.

Какое решение по жалобе примет КС – зависит только от суда.