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Скандальна Поклонська поскаржилась до Конституційного Суду України: ЗМІ назвали суть скарг

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Поклонська подала скаргу до КСУ
Поклонська подала скаргу до КСУ / Asn.in.ua

Колишній "прокурор" окупованого Росією Криму, депутат Держдуми Наталія Поклонська просить Конституційний Суд України оцінити конституційність деяких положень Кримінально-процесуального кодексу. Свою скаргу Поклонська подала 21 серпня.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерело в Конституційному Суді.

Згідно з повідомленням, російська депутатка просить розглянути конституційність положень частини 3 статті 309 і положень частини 4 статті 399 Кримінально-процесуального кодексу.

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Зазначимо, що стаття 309 визначає рішення слідчого-судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.

В цьому контексті Поклонська просить перевірити конституційність того, що "скарги на інші визначення слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді".

Стаття 399 визначає залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмову відкриття провадження.

У цьому контексті Поклонська просить оцінити конституційність того, що "суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження лише у разі, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене виключно з підстав, з яких воно не може бути оскаржене відповідно до положень статті 394 Кодексу".

У Конституційному Суді відзначили, що Поклонська звернулася зі скаргою як громадянка Росії. Проте в КС нічого з цим не можуть вдіяти, оскільки будь-який громадянин, відповідно до Конституції, має право на подачу індивідуальної конституційної скарги.

Яке рішення за скаргою ухвалить КС – залежить тільки від суду.

Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Конституційний суд Конституція
Джерело: 24 Канал
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