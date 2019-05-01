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      Скандальная поправка в энергетике: как власть делает украинцев рабами олигарха Ахметова

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      Власть делает украинцев рабами олигарха Ахметова
      Власть делает украинцев рабами олигарха Ахметова / Фото из открытых источников

      Недавно была проголосована поправка №24, авторства депутата Александра Домбровского из БПП, которая касается фактически 10 тысяч украинских семей. Она запрещает им строить домашние солнечные электростанции.

      Об этом рассказал в своем видеоблоге "Честная политика" автор и народный депутат Сергей Лещенко.

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      По словам Лещенко, эти люди теперь не имеют права рассчитывать на зеленый тариф, зато никаких ограничений нет для планов Рината Ахметова, который поставил целью до 2020 года построить максимальное количество ненужных нашей энергетике гигантских солнечных станций.

      Расчет простой – если Ахметов построит эти станции до конца 2019 года, то на них сохранится нынешний чрезвычайно высокий "зеленый тариф" – 15 евроцентов за киловатт/час, что вдвое выше пиковые показатели "Роттердам+". Все станции, которые будут построены олигархом до конца этого года, сохранят астрономический зеленый тариф до 2030 года, то есть уже сейчас целое поколение украинцев делают рабами будущих заработков олигарха,
      – рассказал нардеп.

      Также Лещенко сказал, как министр энергетики Игорь Насалик обосновал невозможность предоставлять зеленый тариф для простых граждан, которые решили строить мелкие домашние солнечные электростанции на своей земле. "Оказывается, это может привести к увеличению тарифа для населения. А огромные поля солнечных панелей от Ахметова и других олигархов, по его мнению, это не проблема", – ответил он.

      Нардеп заверил, что домашние частные солнечные электростанции забирают с энергорынка 0,5% денег, но при этом Ахметов и его товарищи забирают с энергорынка 55% денег – через "Роттердам+" и энергию солнца.

      "Для исполнения капризов Ахметова были фактически введены санкции на украинские заводы, производящие энергетическое оборудование. Их иностранные конкуренты получили право продавать свою продукцию без уплаты НДС, тогда как для украинских производителей этот налог остался, а значит – их продукция будет на 20% дороже аналогичного импорта", – добавил Лещенко.

      Видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" с Сергеем Лещенко за 1 мая 2019

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Видеоблоги Законодательство Солнечная энергетика Энергетика Верховная Рада Ринат Ахметов
      Источник: 24 канал
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