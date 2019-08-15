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      Скандальная схема "Роттердам+": сколько потеряли украинцы и можно ли было это предотвратить

      38 Читати новину українською
      Схема "Роттердам+"
      Схема "Роттердам+" / politrada.net.ua

      Схему "Роттердам+" ввели еще в 2016 году. Она предусматривала методику формирования цены на уголь при производстве электроэнергии ТЭС в Украине. Однако вместо того, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий – страна только за первые 2,5 года переплатила 35 миллиардов гривен.

      Начало схемы "Роттердам+"

      Как сказал старший детектив НАБУ Михаил Романюк в программе "Что это было?", следствие собрало доказательства о заговоре представителей группы компаний, которые работали над тем, чтобы нужные решения были приняты.

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      Уголовное производство по этому делу было начато еще в марте 2017 года. 8 августа НАБУ задержало одного из фигурантов, члена регулятора энергетики НКРЕКП на момент принятия решения по "Роттердам+" Владимира Евдокимова. Уже 9 августа Соломенский суд отправил его за решетку с возможностью внесения залога в размере 1,9 миллиона гривен.

      Также НАБУ 8 августа сообщило о подозрении шести лицам, причастным к внедрению формулы "Роттердам+". В то же время, экс-глава регулятора, бывший сотрудник Roshen Дмитрий Вовк еще больше года назад уехал из Украины. А на днях советника гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового суд согласился выпустить под залог в 10 миллионов гривен.


      Из-за схемы "Роттердам+" Украина переплатила 35 миллиардов гривен

      Почему схему не остановили раньше?

      Романюк объяснил, что НАБУ не могло этого сделать. Однако есть регулятор, который может пересмотреть этот порядок, но для этого необходимо отследить отчет и его выполнение. Но регулятор этого не сделал, потому что по закону, который приняли в сентябре 2016 года, полномочия у регулятора забрали.

      Регулятор не проводил отслеживания регуляторного акта и не хотел его понять. Он не стремился показать потребителям и обществу то, как работает порядок и на сколько увеличился тариф, а также оплата за произведенную и проданную электроэнергию,
      – отметил детектив НАБУ.

      Что известно о деле по формуле "Роттердам+"

      Фирма ICU приобрела евробонды ДТЭК, которые выросли в цене на 60% как раз после принятия формулы "Роттердам+" (порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии). В НАБУ считают, что эта схема "позволила неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыли".

      Ранее совладельцем и председателем совета директоров ICU была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. В ICU работал Дмитрий Вовк, который впоследствии возглавил НКРЕКП, и которого НАБУ подозревает в сговоре, совершенном при утверждении формулы "Роттердам+".

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      Также следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 годов нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+".

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      Теги: Скандал Новости Украины Деньги НАБУ Роттердам+ Угольная промышленность Цены
      Источник: 24 канал
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