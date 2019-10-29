Скандальні справи та розкішні маєтки: до КСУ хочуть потрапити судді з сумнівною репутацією

Рішення судів можуть істотно вплинути на долю сторін процесу. Але є суд, кожне рішення якого може кардинально вплинути на долю усієї держави і кожного громадянина. Це Конституційний суд, який дуже часто на слуху завдяки своїм неоднозначним рішенням.

Чим займається КСУ

Кожна влада намагається або взяти під контроль або заблокувати. Останні розборки у суді закінчились звільненням і нещодавнім поновленням попереднього голови. Тепер у суду дві голови – Олександр Тупицький та Станіслав Шевчук.

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Судді Олександр Тупицький та Станіслав Шевчук

29 жовтня З'їзд суддів буде обирати одразу трьох суддів Конституційного Суду. Головне завдання КСУ – перевіряти чи закони та Укази Президента відповідають Конституції. А ще це єдиний орган, який може тлумачити Конституцію. Це своєрідний захисник Конституції від зазіхань влади.

На жаль, з цим якраз не усе добре, бо із захисника влада завжди намагалась зробити свого прислужника і доволі часто це їй вдавалось. Згадати хоча б рішення про третій строк Кучми. Тоді суд на догоду владі фактично сказав, що 1 + 1 дорівнює 1.

Катастрофічні наслідки для держави мало рішення Конституційного Суду, яке дало можливість Януковичу фактично узурпувати владу. Це призвело до Революції Гідності, звільнення декількох суддів за порушення присяги та кримінальної справи, яка розслідується до сих пір.

Усі також пам'ятають визнання неконституційною статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. КCУ попри численні експертні висновки вирішив, що з цією нормою все гаразд. Через це НАБУ закрило 65 справ щодо високопосадовців.

Зрозуміло, що від цього суду неможливо очікувати справжнього захисту Конституції, а не чиїхось інтересів, якщо до його складу входять недоброчесні і непрофесійні. Очевидно, що конституційними суддями мають ставати безумовні авторитети у галузі права з бездоганною репутацією.

Конституційний Суд складається з 18 суддів, які призначаються на дев'ять років. По шість суддів призначає президент, парламент та З'їзд суддів. Наразі є вакантними декілька посад.



Як формується склад Конституційного суду України

І от 29 жовтня З'їзд суддів має обрати три судді Конституційного Суду. На ці посади претендує 16 осіб. Громадські організації проаналізували цей список і висновки дуже невтішні. Там не побачили правників з безумовним авторитетом і репутацією, зате знайшли цілу дюжину осіб, яких за жодних обставин не можна призначати.

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Коротко про окремих кандидатів

► Костянтин Бабенко є суддею Київського апеляційного адмінсуду. Він відомий завдяки низці сумнівних рішень. Наприклад, у 2017 році НАБУ провело резонансний обшук на роботі та вдома у голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Через два дні після цього вовчий суд виніс рішення про визнання виборів до Ради громадського контролю НАБУ незаконними. Цей абсолютно надуманий позов лежав у судді Арсірія понад шість місяців і мало кого цікавив.

Але після обшуку його одразу актуалізували і винесли рішення, яке, на моє переконання, взагалі є неправосудним. Тобто це була своєрідна "атвєтка" на дії НАБУ. Бабенко був головуючим у апеляції, яка переглядала це рішення і залишила його у силі, попри очевидну незаконність. При цьому він не приховував свого зневажливого ставлення до представників громадськості.



Суддя Костянтин Бабенко

У 2016 році Бабенко подався на конкурс до Верховного Суду. Проте його не допустили навіть до іспиту, бо не пройшов спецперевірки НАЗК. А питань до його майна дійсно багато.Бабенко з родиною володіють 15 земельними ділянками, 5 з яких він начебто придбав за смішну ціну – 5 420 гривень. Суддя є власником колекції елітних годинників, а дружина – елітних авто.

Його дочка у 16 років стала власницею квартири у центрі Києва площею 215 квадратних метрів. А ще має квартиру на 150 "квадратів" у новобудові на Позняках. Дружина є співзасновником підприємства у Криму, яке з моменту окупації перереєструвалось і працює за законодавством Росії.

► Петро Філюк. Господарським є і кандидат Петро Філюк, який працює суддею на Волині з 1990 року, а в 2018 році обраний головою Апеляційного суду Волинської області.

Суддя безкоштовно отримав шість земельних ділянок під Луцьком загальною площею 2,5 гектара, на яких побудував розкішний маєток.



Розкішний маєток судді Філюка під Луцьком

Син кандидата працює прокурором у ГПУ. Основним джерелом доходів є зарплата, на яку він та дружина набули квартиру в Харкові та Києві, 2 авто BMW 535, а також Land Cruiser Prado.

► Єлизавета Євграфова. Намагається піти шляхом батька і дочка екссудді Конституційного суду Єлизавета Євграфова. Очевидно саме батьку вона зобов'язана стрімкою кар'єрою, оскільки у 2004 році стала суддею, а вже через шість років була суддею Вищого спеціалізованого суду.

Запам'яталась вона не видатними досягненнями у юриспруденції, а сумнівними статками. Двічі намагалась потрапити до Верховного Суду, але не вийшло, ще й отримала негативний висновок від Громадської ради доброчесності.

► Олексій Огурцов. Ну і як без суддів Окружного адмінсуду Києва. Суддею Конституційного Суду хоче стати колега Павла Вовка Олексій Огурцов. Про тісні зв'язки з Вовком свідчать відомі "плівки НАБУ".

Огурцов брав участь у обговоренні планів Вовка по розставленні своїх кадрів у Вищу кваліфікаційну комісію. Може Конституційний суд це теж частина плану?



Суддя Олексій Огурцов

Огурцов ще не проходив оцінювання, бо як і 30 інших суддів Окружного адмінсуду двічі раптово захворів та не зміг прийти на іспит до ВККС. По майну в судді все стандартно: усе коштовне майно – на синові та матері-пенсіонерці.

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►Едуард Беляневич. Збирається у Конституційні судді і нещодавній заступник голови Вищої ради правосуддя Едуард Беляневич. Він особисто винен у провалі судової реформи та протягуванні недоброчесних суддів. Натомість суддів Майдану він намагався зберегти на посадах.

Зокрема, саме Беляневич був доповідачем по справі судді з Оболонського суду Оробець, яка кинула за ґрати одного покаліченого майданівця і забрала водійські права у іншого. Він пропонував взагалі не відкривати справу проти цієї судді.

Лише завдяки розголосу це не вдалось зробити і суддю звільнили. Саме Беляневич був доповідачем, коли довічно призначали суддею брата дружини Портнова Андрія Секірського. Він не помітив проблеми в тому, що при призначенні Секірського вперше за нього голосував Портнов, попри очевидний конфлікт інтересів.

З повним списком кандидатів, яких громадські організації вважають негідними на високу посаду судді Конституційного Суду можна ознайомитись тут.

З'їзд суддів: що відомо про делегатів

А тепер про сам З'їзд, який має вибрати нових суддів Конституційного суду. Туди приїдуть представники усіх судів в Україні і дуже цікаво проаналізувати, кого ж делегували судді.

Фактично це – лице судової системи. Так от, вже звично судді свідомо обирають своїми представниками значну кількість людей з більш ніж сумнівною репутацією.

Наприклад, серед делегатів є активний учасник "плівок Вовка" Руслан Арсірій, і суддя, який засуджував невинних майданівців Юрій Слива. А ще цілий ряд суддів з негативними висновками ГРД. Делегували навіть суддів, яких Вища кваліфікаційна комісія вже рекомендувала звільнити за невідповідність займаній посаді. Наприклад, суддю Майдану Валентину Маліновську.



Суддя Валентина Маліновська

Але найпоказовішим є представництво "реформованого" Верховного Суду. Третина має висновок громадськості про їх недоброчесність. Серед них – суддя В'ячеслав Наставний, який виносив політично вмотивоване рішення про засудження Луценка.

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І Ольга Ступак, яка стала суддею Верховного Суду завдяки брехні, а НАБУ розслідує справу за фактом приховування майна у її деклараціях.

Тобто судді на чолі з Верховним Судом продовжують демонструвати, що їм байдужа їх репутація і авторитет у очах суспільства. Недоброчесні судді є керованими, а це головне, що потрібно режисерам цього дійства.

Ми ж пам'ятаємо, як перед минулим З'їздом Богдан Львов роздавав вказівки, за кого потрібно проголосувати і навіть вимагав записати це. Найімовірніше, що так буде і цього разу.

Це вкотре доводить, що при відсутності справжнього очищення судів у заручниках недоброчесних опиняється уся країна та її Конституція. Тому ми продовжуємо боротьбу за чесні суди, а справедливість однозначно переможе.