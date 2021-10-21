Судебный процесс по так называемому делу Руби проходил в 2013 году. Тогда Берлускони якобы заплатил пианисту Данилу Мариану за лжесвидетельство.
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Берлускони судили за интим с несовершеннолетней
Самого политика обвиняли в интимной связи с 17-летней Руби – такой псевдоним был у танцовщицы из Марокко Каримы Эль-Махруг.
Позже суд отменил приговор для политика
Тогда суд признал Берлускони виновным в использовании услуг несовершеннолетней проститутки, за это он получил приговор – 7 лет лишения свободы. Однако уже через год Апелляционный суд сменил это решение на оправдательное. Причина – недостаточность доказательств и отсутствие состава преступления.
Берлускони якобы потратил 10 миллионов на взятки
Однако на этом точку в деле Руби не поставили. Ведь перед Берлускони возникло еще одно обвинение – в подкупе свидетелей, на что политик потратил немалую сумму – 10 миллионов евро. Половину этих денег якобы передали семье Руби.
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