Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. Балканам следует уделять большее внимание, здесь есть российское влияние, и есть 2 "горячие" точки, где Россия пытается развязать войну.

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Хорваты поддерживают Украину

Ференс отметил, что слова президента Хорватии не нужно отождествлять с Хорватией как страной, так и хорватами, потому что Хорватия дружественная к нам страна однозначно. В Хорватии власть находится в руках премьер-министра, а там премьер-министром сейчас господин Андрей Пленкович.

Этот политик был депутатом Европейского парламента, я лично с ним очень хорошо знаком. Он постоянно был вовлечен в украинский вопрос и поддержку Украины. Поэтому мы можем рассчитывать на поддержку Хорватии однозначно, даже в контексте противостояния между Хорватией и Сербией.

– заметил эксперт-международник.

Он добавил, что Сербия – это еще одна балканская страна, но в этой стране сентиментов России гораздо больше. Это заявление и, возможно, тенденции других балканских стран могут быть вызовом. Однако мы, как страна, и наши дипломаты должны работать иногда на опережение, чтобы такого не возникало и поддержка Украины стала устойчивой.

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Балканы – неоднородный регион

По словам кандидата политических наук, Балканы – неоднородный регион. Так всегда было и исторически, и в контексте политических процессов. Однако нам нужно больше внимания уделять этому региону во внешней политике в плане приоритетности.

"Там много стран и политических лидеров, которые очень системно поддерживают Украину, но есть также и те, кто заигрывает и имеет контакты с Россией. Россия всегда этот регион использовала, как инструментарий влияния на безопасность политики в первую очередь Евросоюза, и будет продолжать это делать дестабилизируя политические системы в странах", – подчеркнул Ференс.

Как он отметил, нам важна и поддержка той или иной балканской страны, а также широкая коалиционная поддержка тех или иных политических систем. От выборов к выборам иногда меняется та или иная политическая коалиция, то или иное управление.

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