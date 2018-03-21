Скандальное дело против генерала Будника закрыто: известна причина

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство против генерала, экс-начальника полиции охраны Сергея Будника. Причиной закрытия производства стало отсутствие состава преступления.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на самого Будника.

"САП закрыла дело пункт 2 часть 1 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса, то есть к связи с отсутствием в моих действиях состава уголовного правонарушения", – сказал экс-начальник полиции охраны.

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Будник также заверил, что с него сняты все подозрения.

Напомним, Сергея Будника задержали 22 августа 2017 года. Его поймали на взятке в 96 тысяч гривен. По информации прокуроров, Будник за оказание услуг по физической охране через посредников требовал более 80 тысяч гривен ежемесячно. И это кроме официальных платежей.

Через несколько дней после своего задержания, 28 августа 2017 года, Будник внес залог и вышел из СИЗО. После этого правоохранители нашли у него 16 слитков золота.